К святому волонтёрскому движению примазалась масса жуликов и карьеристов – командир добровольцев

Сбор помощи и средств в поддержку СВО породил отдельный вид мошенничества – псевдогуманитарщики. Благотворительные фонды требуют свои проценты от предпринимателей, а лжеволонтеры вступают в сговор и оформляют на военную часть несуществующую помощь.

Об этом каналу LobanIzdat рассказал военный эксперт, первый министр госбезопасности ДНР, ныне командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, волонтёров деятельность незаменимая, потому что они действительно закрывают дыры и решают проблемы, которые в текущем режиме ввиду огромности фронта, проблем и задач, которые решаются, далеко не всегда можно быстро оперативно решить через централизованные какие-то армейские механизмы. Поэтому на волонтёров просто молятся, потому что это люди действительно святые. Но под одним и тем же словом даже не волонтёры, а более сейчас распространенное слово «гуманитарщики». Да, там тоже есть совершенно святые люди, но, знаете, люди стали строить дома – появились домушники, машины появились – появились угонщики, началась война, и появились гуманитарщики», – отметил он.

По словам эксперта, для неподготовленной психики, да и для подготовленной – очень сложно жулика от добросовестного человека отличить. На линии боевого соприкосновения они мимикрируют под приличных людей, пытаются быть рядом с теми, кто действительно занимается добрым делом, прикрываться их именем, ходят на ток-шоу, где-то выступают.

«Так как настоящие герои, они зачастую косноязычные, скромные, смотрят так прищурившись на мир, ожидают прилёта, а эти с орлиным профилем, громким голосом – они “настоящие герои”, они все видели издалека. Для обывателя, для журналистов именно вторая категория кажется более привлекательной, медийно симпатичной. В свою очередь, медийность позволяет как раз раскручивать свои схемы, зарабатывать на них», – пояснил Пинчук.

В качестве примера он привел разнообразные фонды, которые создаются для помощи СВО. Но требуют свои операционные доли 20% от собранных сумм.

«Коммерсанту удобно через фонд помощь оказывать, потому что он тогда НДС возвращает. Приходит в фонд, говорят, да, хорошо, но 20% мои. Хотите узнать, кто из фондов жулик, а кто нет – вот вам простой критерий. Кто оставляет эти 20%, тот создал эти фонды для того, чтобы просто наживаться. Я не беру ситуацию, когда есть там очевидные сговоры, когда проводят якобы какие-то сборы, договариваются с кем-то с печатью ВЧ, и говорят о том, что всё по назначению израсходовалось. А где эти деньги, интересный вопрос. Поэтому вопрос такой сложный, переплетающийся. И без волонтёров плохо, и с ними вопросы есть. Есть там люди, которым памятник надо ставить, а когда здоровые мужики работают гуманитарщиками, волонтёрами и военкорами, возникает вопрос, а что если вы такие здоровые молодцы, патриотичные, что не воюем тогда? Если так всё близко к сердцу. Там такие сложные ответы будут», – отметил командир.

«Нескромно себя в пример приводить, но я доктор наук, достаточно успешную жизнь вел, но я же здесь нахожусь в СВО. Не думаю, что кто-то из тех, кто рассказывает, что они полезнее в тылу, в разы больше регалий имеет. Я таких людей здесь на фронте знаю, очень приличных, богатых, состоявшихся. При этом они видите, здесь находятся, на спецоперации, а не волонтерят, гуманитарят и военкорят», – добавил он.

Среди военкоров, по его словам, есть на самом деле очень нужные люди. Благодаря своему существованию некоторые просто фундаментальные проблемы фронта решают. Но рядом совсем другой контингент, который, как футбольные фанаты, приписывают победу любимой команды на свой счет.