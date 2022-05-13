«К такому русофобов жизнь не готовила»: «цветочный протест» стал поражением этнократов Латвии

О решении блокирования российских соцсетей сообщил в Twitter председатель совета Латвии Ивар Аболиньш. Физически платформы заблокируют на следующей неделе. Об этом информирует поратал Delfi.

В связи с санкциями, принятыми Европейским союзом, на территории Латвии будет ограничен доступ к сетям Вконтакте, Одноклассники и Мой мир. Такое решение принял местный Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ).

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«Решение принято, поскольку в распоряжении НСЭСМИ есть информация, что платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко. В отношении этих лиц в ЕС приняты санкции в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в сообщении.

Ранее вчера парламент Латвии одобрил снос памятника Освободителям Риги, ставшего неофициальным символом русского сопротивления в этой стране-лимитрофе.

«Парламент Латвии одобрил снос памятника Освободителям Риги — того самого, рядом с которым бульдозерами давили цветы, принесенные 9 мая со всей страны. Более ублюдочный и трусливый поступок придумать было сложно, но латышские власти решили на этом не останавливаться», – так прокомментировал это решение российский военкор Юрий Котенок, работающий сейчас на Донбассе.

В то же время политолог из Калининграда Адександр Носович считает историю с «цветочным протестом» в Риге громким поражением латвийского этнократического режима.

«Сплошное чистое и беспримесное удовольствие наблюдать крысиную возню латвийских чиновников вокруг скандала с цветами у Памятника Освободителям Риги. Все оправдываются, заявляют о своей непричастности и валят вину друг на друга. МВД утверждает, что полиция не требовала сгребать цветы трактором на помойку, Рижская мэрия доказывает, что план был согласован с полицией. Глава МВД отказывается уходить в отставку, мэр Риги говорит, что в скандале виновен не он, а «враги Латвии», министр обороны называет мэра неадекватом. Президент и премьер называют позором то, что русские все-таки отстояли свою привычку отмечать 9 мая в парке Победы «день оккупанта», глава МИД говорит о допущенных 10 мая серьезных ошибках, которые могут дискредитировать Латвию.

Причина кипиша в том, что операция «Трактор» не была согласована с американским посольством. Отмашки провоцировать на беспорядки русскоязычное население в граничащей с Россией страной НАТО дано не было. Русский бунт в Латвии в планы США и Великобритании сейчас не входит; он стал бы для них неожиданностью, с которой непонятно, что делать. Поэтому все и перекладывают ответственность. Год назад эти же люди во время Чемпионата в Риге сорвали белорусский флаг и водрузили вместо него флаг БЧБ. Тогда все было в порядке – акцию очно координировал сотрудник посольства США в Латвии. А тут не было других мотивов, кроме тупой ненависти к Красной Армии, советским памятникам и празднованию Дня Победы 9 мая. И за эту «патриотическую инициативу» кое-кто схлопочет люлей.

Важно понимать, что для латышской этнократии понесенное поражение не только моральное, но и эстетические. Стиль и картинка – это все в наше визуальное время. И что мы в итоге имеем? Символ одной стороны – трахтор с хутора. Символ другой стороны – море цветов, под видео с которым хоть включай «Вальс цветов» отменяемого ныне в Европе за то, что он русский, Чайковского», – пишет политолог в своем телеграм-канале.