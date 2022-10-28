К украинцам во Франции относятся все хуже – редактор местной газеты

28.10.2022  11:36 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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беженцы, Дзен, Миграция, Украина, Франция
Новости Украины

К украинским беженцам во Франции относятся как к арабам и африканцам.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявила редактор российского филиала французской газеты «Юманите» Олеся Орленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К украинским беженцам во Франции относятся как к арабам и африканцам. Об этом в...

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По словам Орленко, беженцы работают, как правило, в «серой зоне» и не имеют социальных гарантий.

«Беженцы с Украины тоже постепенно становятся жертвами той антимигрантской риторики, которая во Франции звучала по отношению к мусульманам или выходцам из Африки и так далее», – сказала редактор.

«Здесь есть другой момент, о котором иногда проскальзывают статьи, но французские СМИ не акцентируют на этом внимание. Дело в том, что те люди, которые уезжают во Францию, тоже оказываются в теневом и сером секторе – экономики, правовом секторе. Здесь уже положение довольно шаткое и надежды на то, что «французы нас никогда не обидят», они давно должны уйти в прошлое», – заявила Орленко.

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