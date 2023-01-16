К вам едет Следком: о деятельности ялтинских чиновников расскажут тома уголовных дел

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Первое уголовное дело возбуждено после выездов главы регионального управления Следкома в Ялту.

Реконструкция скверов и парков за 350 миллионов рублей от правительства Москвы не прошла мимо внимания следователей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На Южный берег Крыма Владимир Терентьев отправился после массовых обращений жителей Ялты и окружающих поселков в социальных сетях к руководству СК РФ. В Симеизе три детских санатория продали вместе с проживающими на их территории жителями, которые теперь не могут попасть к себе домой, в Ливадии под очередной самострой срезали склон, и расположенные выше дома идут трещинами, в Массандре продали водозаборную станцию, а реконструированные парки и детские площадки вызывают большие сомнения в их безопасности. Практически ежедневно СК ведет прием граждан в поселках Большой Ялты и выслушивает их наболевшее.

Первым по результатам обращений граждан стало уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при реализации контрактов на ведение ремонтных работ по благоустройству мест общего пользования (ч.1 ст.286 УК РФ).

«С сентября по декабрь 2020 года должностные лица департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты подписали акты о приеме выполненных работ у подрядной организации по благоустройству парка имени М.П. Чеховой, дворовых территорий по улице Крупская, парка имени Годлевского, Симеизского парка, скверов имени Данилевского и Калинина, – сообщили в СК. – При этом должностные лица достоверно знали, что часть работ на данных объектах не выполнена, а стоимость их, и материалов, завышена. В то же время на расчетный счет подрядной организации были незаконно перечислены бюджетные средства».

При этом в отношении подрядчика уголовное дело ведет прокуратура, у которой СК намерен востребовать материалы, чтобы объединить их в одно производство.

В сентябре 2020 года единственным подрядчиком благоустройства семи ялтинских парков и скверов был определен производитель тротуарной плитки из Белгорода – ООО «Завод АрБет». Реконструкцию подрядчик должен был завершить в декабре, но претензий к качеству работ было так много, что этим вопросом занялась прокуратура.