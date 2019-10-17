К весне Кернес, Труханов и другие «бывшие» снова могут понадобиться Зеленскому

17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия «Слуга народа» может уже весной начать договариваться с местными элитами из-за падения своей популярности в результате отсутствия борьбы с коррупцией и проведения антисоциальных реформ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение вы казал бывший журналист “1+1” и нардеп-мажоритарщик от «Слуги народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

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«Вчера на фракции обсуждали в кулуарах с одним умным товарищем дальнейшие наши перспективы — если дальше все будет без реальных реформ, снижения тарифов, справедливого суда и посадок, но с фискализацией малого бизнеса. Пришли к выводу, что к весне нам придется создавать аналог партии „Наш Край“, и договариваться с местными элитами, чтобы не проиграть местные выборы», — написал он.

«Кононенко, Москаленко, Грановскому, Кернесу, Труханову, Райнину и другим товарищам из бывших можно не переживать». «Все еще у них впереди», — подытожил Дубинский.