06.01.2020, Севастополь, Виктор Орлов
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Турция
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К визиту Путина в Стамбул из Севастополя зашел русский военный крейсер

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» («систершип» флагмана Черноморского флота «Москва»), находившийся после похода на стоянке в Севастополе, накануне перешел в Стамбул и встал на якорь в Мраморном море.

Появление крейсера у турецких берегов, по всей видимости, связано с запланированным на 8 января визитом российского лидера Владимира Путина – это будет его первая зарубежная поездка в Новом году.

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А 11 января Путин будет принимать в России канцлера Германии Ангелу Меркель.

Встречи лидеров государств происходят на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за авиаударов США, а также противодействия американцев газопроводам «Северный поток-2» и «Турецкий поток», строящимся для организации поставок русского топлива в Европу в обход Украины.

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