К власти идут пророссийские и просоветские силы – львовский редактор

23.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Выбрав президентом Владимира Зеленского, Украина сделал несколько шагов назад.

Об этом заявил главный редактор львовской газеты “Ратуша” Николай Савельев, которого цитирует киевская интернет-газета “Страна”.

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“Украина сделала несколько шагов назад – в совок и “русский мир». Голый популизм и тупорылость части электората (которые случайно называются гражданами Украины) возобладали. К власти в Украине в ближайшее время придут пророссийские и просоветские силы, которым наплевать на Украину, на войну, на язык, на историю, на ЕС, на НАТО, и нас с вами. Вместе с ними придет и пропутинская Россия”, – ужасается львовский редактор.

Он же позволили себе антисемитские высказывания на своей странице в Facebook.

“Упаси Господь – ничего антисемитского. Чисто технический вопрос: А как будет правоверный иудей Владимир Зеленский давать клятву украинскому народу? Ведь ему надо будет класть руку на Пересопницкое Евангелие”, – интересуется Савельев.

Свежий номер львовской газеты “Ратуша”.

Отметим, что Львовская область оказалась единственной, где победил Петр Порошенко, который шел на выборы под откровенно антироссийскими и националистическими лозунгами.