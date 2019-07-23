К власти на Украине пришли отъявленные русскоговорящие бандеровцы

23.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Прошедшие на Украине парламентские выборы показали, что ни о каком сближении с Россией речи быть не может. Страна будет двигаться в том же политическом направлении, как и при предыдущем президенте Петре Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, главным изменением стал уход из политики наиболее ярых националистов, но страной будут по-прежнему править из-за рубежа.

«Первый и главный итог выборов – это закрепление и легитимизация того политического режима, который установился после госпереворота 2014-го года с избавлением от наиболее одиозных его черт, но с сохранением и самое главное – развитием его сути. В чем заключается это развитие?

Первое – на мой взгляд, укрепляется внешнее управление. С точки зрения внешнего управления политический режим делает очень серьезный шаг вперед. Все ключевые политические решения будут приниматься не внутри Украины, а вовне – теми силами, которые являются модераторами политического процесса на Украине.

В должности премьера, ключевой должности, именно эта черта будет проявляться, поскольку премьеру нужно будет решать вопросы, в том числе, экономического характера и технократ здесь и нужен, причем, западный совсем, подконтрольный технократ…

Символические фигуры Зеленского и Вакарчука, они полностью отражают суть режима. Это ширма, за которой будут приниматься решения на уровне серьезном, геополитическом – американцами, на уровне экономическом – олигархами, которые будут продолжать грабить Украину», – заявил Пантелеев.

Политолог также считает, что вместо прежних националистов Украиной теперь будут править «русскоязычные бандеровцы», но общая русофобия никуда не денется.

«Системная, я бы сказал, институциональная черта – это сохранение русофобии как институционального начала, которая также никуда не денется. Она будет развиваться, но, возможно, с избавлением от каких-то одиозных черт – вместе с уходом из парламента тех депутатов, которые были связаны с Майданом, АТО и так далее.

Есть такое выражение «русскоязычные бандеровцы», которых достаточно много в окружении Зеленского. Они никуда не денутся и, скорее всего, укрепят свою позицию», – делает вывод эксперт.

А достаточно высокий результат «Оппозиционной платформы – За жизнь», которая преподносит себя как представителя интересов юго-востока Украины, не будет иметь ничего общего с разворотом в сторону России. Из ОПЗЖ, по мнению Пантелеева просто сделают «мальчиков для битья».

«Мне кажется, здесь особых иллюзий строить не нужно. Как это ни печально признать, данная политическая сила, скорее, будет являться частью той самой виртуальности, поскольку всегда можно будет показать, что в парламенте заседают люди, которые поддерживают Россию, которые за Донбасс и такое прочее.

Это показатель демократичности системы. На самом деле, эта политическая сила будет скорее выступать «мальчиками для битья», не имея реальных политических рычагов для влияния на ситуацию», – подытожил Пантелеев.