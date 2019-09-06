К власти пришел «сине-желтый Путин» – львовский журналист

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинцы на пятом году «войны с Россией» избрали президентом узурпатора, который якобы построил в стране российский формат правления.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Владимир Зеленский – это узурпатор, который уже по состоянию на сейчас вышел за грани своих полномочий, всё, о чем мы говорили – это пазлики, которые ложатся в портрет нового украинского наполеончика. Если вам не нравятся французские параллели с Наполеоном, я назову более понятные для вас: слово «Путин» вам ни о чём не говорит?

А Зеленский по фактическому построению единоличной, однопартийной модели правления в государстве – это украинский сине-жёлтый Путин. Это надо застрелиться, чтобы на пятом году войны с Россией полностью отражать и строить на Украине, в стране, которая всё-таки стала на путь европейской демократии и цивилизованных правил игры, полностью российский формат правления!» – заявил Дроздов.

«Мы дали всю полноту власти человека, идентичность которого – малоросс, который всю жизнь насмехался над Украиной. И теперь этот малоросс имеет под собой СБУ, глава которого – его приятель по подъезду, вся прослушка, вся финансовая разведка, единоличный парламент.

Я хочу сказать, что по улице Грушевского я не вижу парламента, я вижу большую зелёную соплю в центре Киева, где сидят патриотическая галёрка, которая ни на что не влияет, может только свистеть, и, фактически, конституционное большинство баранов, бессловесных кнопкодавов, которые голосуют на слух, без обсуждения законопроектов. Скоро мы забудем, что такое парламентские слушания!», – сокрушался журналист.

Также он прошёлся и по избирателям, которые привели Зеленского к власти.

«Я утверждаю, что Владимир Зеленский является выразителем плебейских потребностей людей – снять с себя ответственность, вручить всю полноту власти любому, в данном случае низкорослому и ростом, и интеллектом даже не политику, и сказать: давай, делай нам хорошо. Я не знаю, каким надо быть, чтобы на это купиться», – резюмировал Дроздов.