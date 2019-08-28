28.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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К власти в Севастополе рвутся тени Симоненко и Януковича

Проукраинский реванш может случиться на предстоящих выборах в законодательное собрание Севастополя.

Об этом в эфире телеканала НТС заявила сенатор РФ от Севастополя Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы обратимся к спискам парламентских партий, которые сейчас и будут бороться за места в законодательном собрании, то получим Партию Регионов. Она представлена в разных списках. Мы знаем, что к развалу Украины привели в том числе действия Партии Регионов», – предупредила Тимофеева.

Она напомнила, что во главе регионального отделения КПРФ находятся функционеры КПУ «со всеми болезнями и бедами, которые идут с украинского периода».

«Активность по предотвращению выхода Севастополя из состава Украины шла со стороны КПУ. Люди, которые присутствовали перед зданием администрации 24 февраля прекрасно помнят, как представителей КПУ загоняли в городской совет, чтобы судьбоносные решения были приняты. Наиболее жесткую позицию по блокированию предлагаемых решений занимали представители КПУ. Это было», – добавила Тимофеева.

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