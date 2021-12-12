«К войне с РФ готовы, но сидеть без электричества не хотим», – в эфире у Портникова стращают украинцев

Новости Украины

Киев готов к войне, но если Россия отключит поступающее через Белоруссию на Украину электричество, украинцы не протянут и нескольких суток.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это могут быть серьёзные энергетические атаки или перекрытия поставок нам электроэнергии. Мы же сейчас как? Критически, мы берём российскую электроэнергию через Белоруссию. Берём по высокой цене, у нас не всё в порядке с ресурсами на январь. И когда это время придёт, у меня один вопрос. Не надо паники, мы уже готовы к войне, но готовы ли люди к отключению электроэнергии на трое суток?» – спросил Чалый.

Он обрисовал, с какими трудностями в быту придется столкнуться украинцам.

«Вот, всё отключается, у вас не только мобильных телефонов, у вас дома ничего нет, у вас котлы электрические не работают, у вас не работает электрика. Мы к этому готовы? Этот сценарий, о нём надо говорить, это может быть. У нас уже была атака российская на наши электростанции, где отключались целые регионы», – стращал украинский дипломат.

В свою очередь, киевский антироссийский пропагандист-майданщик Виталий Портников заявил, что, вместе с тем, Россия уже использует газ как оружие против Украины и всей Европы.

«Ещё несколько недель назад, когда президент Байден встречался с бывшим уже федеральным канцлером Меркель, там говорилась такая вещь. Что США будут проводить новые санкции, а Германия будет готова останавливать «Северный поток-2», если Россия будет использовать газ в качестве энергетического оружия. С того времени, кстати, Россия уже несколько раз использовала газ в качестве энергетического оружия – и когда искусственно помогала энергетическому кризису в Европе, и когда подписали соглашение с Венгрией. Когда оказалось, что Венгрия отказывается от транзита газа по украинской ГТС, потому что будет получать газ по «Турецкому потоку», и мы лишились виртуального реверса. Это значит, что цена доставки газа для нас уже вырастает. И когда была история с Республикой Молдова, когда там закончился контракт, и россияне заставили их платить цену, которая в несколько раз больше, чем в действующем контракте. В то же время новый контракт с Республикой Сербия предусматривает цену, которая фактически похожа на российские внутренние цены. Это две страны, у которых закончился контракт в один и тот же момент, но в Молдавии газ кажется на 300 долларов за тысячу кубометров дороже, чем в Сербии. Как Россия ещё должна показать, что она использует газ, как оружие? Это же очень важный момент. И тут возникает вопрос, теперь оказывается, что единственным условием, что «Северный поток-2» не работал, это то, что Россия на нас не нападёт, а если нападёт, то может использовать газ, как оружие, может не использовать, это её суверенное право», – возмущался Портников.