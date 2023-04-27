«К войне Украину привёл Запад» – киевский политолог подшофе выболтал лишнее

Вадим Москаленко.  
27.04.2023 08:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 937
 
Дзен, Колониальная демократия, НАТО, Украина


Украинский политолог Михаил Чаплыга, не брезгующий рубить правду-матку в блогах и выступать в эфирах навеселе, озвучил заявление, идущее вразрез с официальной линией киевской пропаганды.

По словам Чаплыги, в начавшейся на Украине войне виноваты в первую очередь киевские элиты и их западные хозяева, которые решили вооружать «незалежную» и строить из неё таран против России.

Украинский политолог Михаил Чаплыга, не брезгующий рубить правду-матку в блогах и выступать в эфирах...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Согласны ли вы с тем, что, если бы Украина не лезла в НАТО, а в Конституции русский язык сохранил статус государственного, то никакой войны бы не было?» – поинтересовались в студии канала «Апасов».

«Да, согласен. Это звучит примерно так:

«Вася, а можно я приду к тебе в квартиру, и буду долбить стену, чтобы твой сосед ох**ел?». А Вася мне в ответ: «Миша, так мы ж ещё не подписали брачный договор. Потому что сосед выйдет, мне морду бить будет. А если у нас брачный договор, так это он тебе морду бить будет». А я тебе в ответ: «Нет, давай я с перфоратором приду, буду долбить стену, а договор мы как-нибудь потом подпишем».

Понимаешь, в чём дело – финны, шведы, и все остальные – базы НАТО и всё остальное будут строить после того, как подпишут «брачный договор». Они ж не стоят их сначала, а потом «брачный договор». А почему у нас получилось иначе, с Очаковом и всем остальным?

Поэтому да, я считаю, что виноват в этом Порошенко, который знал, что в НАТО мы быть не можем, но изнасиловал Конституцию, вписав туда это.

И, по сути, он вверг страну в войну, не добившись при этом нихрена», – ответил Чаплыга, почему-то «позабыв» про роль Зеленского в развязывании более масштабной кровавой бойни.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть