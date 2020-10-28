К войне за Карабах подключается Пакистан

28.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха ведет к ускоренному формированию альянса между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с «Коммерсантом» заявил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

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Ссылаясь на свои источники в пакистанском Пешаваре, газета сообщает, что «как минимум одна партия боевиков с оружием и боеприпасами уже была отправлена в Карабах несколько недель назад».

«Главная причина подключения Исламабада к карабахской игре лежит в особых пакистано-турецких отношениях. Верхушка пакистанской армии всегда дорожила союзом с Анкарой. Причем настолько, что ни один высший политический руководитель Пакистана начиная с момента краха СССР в 1991 году так и не признал независимости Армении — до сих пор между Исламабадом и Ереваном нет дипотношений»,— отметил Серенко.

Он обратил внимание, что в последнее время появилась информация о проведении в Пакистане вербовок боевиков для участия в карабахском конфликте, что, по словам политолога, можно расценивать как «еще один жест пакистанских военных в сторону своего турецкого союзника».

«Сам по себе карабахский вопрос Исламабад мало интересует. Все это для него важно прежде всего в тесной привязке к интересам Турции — для укрепления стратегического партнерства двух крупнейших суннитских авторитарных республик. При этом пакистанская армия и спецслужбы действуют не официально, а так, как они привыкли за много лет ведения гибридных войн против Афганистана и Индии, задействуя сеть подконтрольных Межведомственной разведке Пакистана террористических организаций вроде «Джамаат-и-Ислами», «Джаиш-е-Мухаммад», «Аль-Бадр», их медресе, мечети и вербовочную инфраструктуру», — добавил эксперт.

«Нынешнее тесное партнерство Турции, Пакистана и Азербайджана в карабахской войне может оказаться началом нового долговременного геополитического союза, ориентированного на поддержку неоосманских амбиций Анкары. Карабахское обострение стало лишь катализатором для запуска этого суперпроекта», — резюмировал Серенко.