К выборам крымская власть отдаст давний долг Симферополю

25.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Набережную реки Салгир, протянувшуюся через весь Симферополь, наконец-то отремонтируют.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава правительства Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на эти цели из республиканского бюджета будет выделено 550 млн руб. Тендер разыграют в начале следующего года, чтобы сдать работы к сентябрю, когда в Крыму пройдут местные выборы.

«Вопрос стоит о полной замене плитки, полной замене ограждений с таким же рисунком. Будет полное восстановление освещения, установка скамеек и урн на протяжении 8 км, то есть в пределах Симферополя», – сказал Аксенов.

Кроме того, по его словам, власти республики выделят дополнительно 170 млн руб на ремонт нескольких скверов.

Набережная Салгира уже много лет находится в ужасающем состоянии. Еще в 2015 году крымская пресса сообщала: только на участке от водохранилища до улицы Шмидта отсутствовали 260 ограждений, а 15 площадок и 9 мостов находились в аварийном состоянии, и это не считая стихийных свалок, аварийно опасных деревьев.