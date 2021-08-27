К юбилею независимости Зеленский наделил монополии правом отключать от услуг ЖКХ целые города

27.08.2021 13:58 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дождался празднования Дня независимости, чтобы на фоне празднеств и хорошего настроения людей подписать закон, разрешающий отключать от коммунальных услуг во время карантина.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обратил внимание, что подписанный президентом закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям» вступил в силу 26 августа. Новый закон убирает из ранее принятого «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» пункт о том, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение либо приостановка предоставления услуг потребителям, которые не платят за них.

«Он подождал, когда пройдёт День независимости, парад, когда люди будут пьяны от искусственного счастья и не обратят внимание на одну вещь. Вчера им подписан закон, который теперь разрешает монополиям отключать украинцев от тепла, воды, света. Во время карантина. Всё, что было запрещено, он отменил. Они теперь могут отключать жилые дома, посёлки. Вот его настоящее лицо. Вот на кого он работает, когда он рассказывает о том, что он против олигархов», – сказал эксперт.

«Миллиард евро – это только на дорожном строительстве. А сколько ушло денег в никуда на борьбе с ковидом? Сколько уходит с помощью налоговых инструментов, обнала, воровства? За прошлый год ущерб от деятельности государственных предприятий в Украине составил 52 или 54 миллиарда гривен. Это же не просто так – если где-то убыло, значит где-то прибыло», – отметил экономист.

«И они очень не хотят, чтобы их сейчас убрали из власти. Очень не хотят. Я уже не говорю о том, что ими совершенна масса очевидных преступлений. Они же никогда столько не заработают. Помните, как один «слуга народа» год назад писал в парламенте о деньгах Минздрава «тут бабки такие, что ещё внукам хватит»? Тогда журналисты сфоткали и показали. И они максимально сейчас пытаются цепляться за власть», – резюмировал Гольдарб.