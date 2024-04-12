К зиме Россия сделает из Киева Харьков – Бортник

Анатолий Лапин.  
12.04.2024 09:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Киев, Россия, Сюжет дня, Украина, Харьков, Энергетика


Удар по Трипольской ТЭС привел к тому, что Украина лишилась возможности балансировать пики потребления в Киеве и области, что обернется блэкаутами в самые жаркие и холодные периоды. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, удары по украинской инфраструктуре продолжатся, и Россия к зиме превратит Киев в аналог сегодняшнего Харькова.

Удар по Трипольской ТЭС привел к тому, что Украина лишилась возможности балансировать пики потребления...

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«Эта станция играла решающую роль в балансировании пиков потребления в городе Киеве и Киевской области. Мы почувствуем на себе отсутствие ее работы, когда будет повышаться энергопотребление для охлаждения, при высоких температурах. И, безусловно, если мы неспособны ее будем отремонтировать до зимы, уже зимой это приведет к серьезным блэкаутам в Киеве. Летом мы будем еще легче это переносить, но оно может привести», – сказал эксперт.

«Кроме того, у нас еще есть несколько тепловых электростанций непосредственно в Киеве, которые играют похожую роль – они могут стать следующими целями этих масштабных атак. Скорее всего, Россия попытается к зиме сделать из Киева Харьков, максимально разрушить инфраструктуру столицы, чтобы жизнь в ней была очень сложна, если не невозможна. Параллельно, понимая, что уровень зависимости нас от газа тоже вырос, нанося удары по распределительной инфраструктуре», – заявил Бортник.

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