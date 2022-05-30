К зиме Украина разделится на обогреваемые и замерзающие территории – Ищенко

Новости Украины

Настроения на Украине будут стремительно меняться не в пользу киевского режима зимой, когда освобожденные российской армией территории в тепле и при свете встретят осенне-зимний период, в отличие от подконтрольных Киеву.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Ищенко, смена настроений среди жителей украинских территорий будет происходить не быстро.

«Ситуация на освобожденных территориях лучше, чем на неосвобожденных, но она не отличается кардинально. Это не то же самое, что сравнивать Ростовскую или Белгородскую область с Винницкой. Херсонская от Николаевской недалеко ушла пока что. И население еще и там, и там присматривается только – а что происходит, как происходит. О каких-то результатах можно будет говорить по итогам зимы», – отметил он.

«Вот сейчас на Украине будет очень тяжелая зима и сравнивать, естественно, они будут с ближайшими областями – с теми, которые уже освобождены. Здесь, я надеюсь, что разница будет существенной. Я не говорю, что в Херсоне, Запорожье или Харькове будет просто прекрасно, но по сравнению с остальной территорией Украины, там будет не настолько хуже, чем на всей остальной территории. Тогда, я думаю, что к весне начнет настроение меняться везде, по всей Украине, но это не сегодня и не завтра», – заключил Ищенко.