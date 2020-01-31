Кабинет Гончарука окончательно пустил на самотёк тарифы и цены

31.01.2020, Киев, Игорь Петров

Несмотря на обещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука добиться снижения тарифов на энергоносители, ни тарифы ни цены на товары и услуги не снижаются.

Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во-первых, премьер за это не отвечает. Во вторых, у нас вообще кабинет министров ни за что не отвечает. У нас вообще никто ни за что не отвечает. Чиновники в Кабмине, начальники управлений, специалисты – они отвечают. Если они будут нарушать должностные инструкции – это выговоры, лишение премии, возможно, увольнение.

А с министрами все нормально, они себе могут позволить заявлять что угодно и не отвечать ни за что. Как я уже неоднократно говорил, требований к нашим министрам нет никаких. К чиновникам есть, к госсекретарям есть, к министрам – нет.

Министр может ничего не знать, ничего не уметь и он ни за что не отвечает, потому что это ответственность нигде не прописана. А Кабинет министров в целом, как коллегиальный орган, точно так же ни за что не отвечает, потому что привлекать к административной или уголовной ответственности коллегиально в Украине невозможно. Это законодательно не определено.

Поэтому он обещать может все что угодно, но результат – такой, какой мы видим: тарифы растут, аренда увеличивается, заработная плата номинально тоже растет, увеличиваются акцизы, изменяется в сторону расширения налогооблагаемая база.

В итоге себестоимость товаров и услуг, произведенных в Украине, лезет вверх. И это самое увеличение себестоимости никоим образом не покрываются за счет того же самого укрепления гривны, несмотря на то, что значительная часть этой самой себестоимости приходится на расходы, так или иначе связанные с тем, что мы импортируем.

И вот, пока это дисбаланс будет сохраняться, то есть рост расходов будет превышать эффект от ревальвации гривы, мы будем иметь ситуацию, когда при укреплением гривны идет рост цен», – резюмировал экономист.