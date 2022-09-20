«Кабинет» Тихановской сбрасывает маски: «Русского языка больше будет»

Самопровозгласившая себя «победителем выборов президента Белоруссии» и «лидером нации» Светлана Тихановская снова взялась за кадры. «Переходный объединенный кабинет», созданный в августе, чтобы снизить градус недовольства в оппозиции и продемонстрировать готовность к активным действиям, пополнился еще двумя новыми персонажами.

И если с четырьмя августовскими назначенцами все более-менее понятно, то новые кадры вызывают множество вопросов.

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В августе в кабинет вошли Валерий Ковалевский, который раньше отвечал у Тихановской за иностранные дела и теперь будет заниматься тем же. Бывший директор Купаловского театра и посол во Франции Павел Латушко, перебежавший в августе 2020 года на сторону оппозиции, будет обеспечивать лояльность возглавляемой им структуры под названием «Народное антикризисное управление», позволяя офису Тихановской не отвлекаться на разборки еще и с ней.

Ну и два силовика – Валерий Сахащик, представляющий одну из группировок белорусских боевиков и Александр Азаров из признанной террористической в Белоруссии группировки «Байпол». Они будут отвечать за «силовой сценарий» отстранения Лукашенко от власти.

Понятно, что на это у них сил не хватит и вместо «злодейств» мы увидим очередное «поедание чижика», однако это будут уже проблемы 2023 года. Сейчас офису Тихановской удалось прикрыть тылы и более-менее успокоить змагаров.

А что с новыми персонажами? Первое назначение ничего кроме недоумения не вызывает. 28-летняя Татьяна Зарецкая будет отвечать за экономику. Она позиционируется как долларовая миллионерша, участница списка Forbs, владелица очень инновационного бизнеса и вообще чуть ли не Илон Маск в юбке змагарского пошиба. В реальности все несколько не так.

Она действительно когда-то попала в рейтинг Forbes. Но не в основной, а в Forbes 30 Under 30 – список подающих надежды молодых бизнесменов. С тех пор ей удалось получить под этот бизнес грантов на 3 миллиона, но самому бизнесу это помогло слабо.

По данным эстонской налоговой службы, в чьей юрисдикции зарегистрирована ее компания Laava Tech, уставной капитал компании 12500 евро, работает в ней 14 человек, а прогнозируемый оборот в 2022 году составляет 465 тысяч евро. За вычетом зарплаты работникам (а это почти 2500 евро в месяц на человека) и налогов, которые в Эстонии немаленькие, остается совсем немного.

Да и сложно заработать миллионы, обещая клиентам снижение энергозатрат на 88 процентов и увеличение урожайности на 20 процентов за счет искусственного интеллекта и облачных решений. Таким можно впечатлить жюри инвестиционного конкурса, но не реальных аграриев «от сохи», которые знают, что это в принципе невозможно. Честно говоря, попахивает мошенничеством. И этот человек будет заниматься у Тихановской экономикой.

Но еще интереснее – назначение еще одной блондинки. Точнее, дело не в самой блондинке, а в той должности, которая для нее создана. Теперь уже бывшая журналистка «Белсата» Алина Ковшик назначена представителем по «национальному возрождению». Так уж получилось, что «возрождать» белорусов местная оппозиция, как и все националистические движения на постсоветском пространстве, предлагает исключительно за счет русских. И Ковшик – типичная представительница такого движения.

Уже в первом интервью, которое она дала после назначения, новый представитель по национальному возрождению неоднократно пела дифирамбы Зенону Позняку, лидеру наиболее радикального крыла националистов из 90-х, который в 1996 году на митинге восхищался Дудаевым, а сейчас в каждом ищет «агента Кремля».

Выяснилось, что на таком названии своей должности она настояла сама, предложив его взамен нейтрального «представитель по культуре и образованию». Приоритеты расставлены яснее некуда.

Вместо культуры и образования, приди Тихановская сотоварищи к власти, мы получим «национальное возрождение» и принудительную белорусизацию. О втором государственном русском языке придется забыть – новая назначенка прямо сказала, что хочет, чтобы все заговорили по-белорусски.

В списке сфер ответственности Ковшик еще и история. Тут тоже вся однозначно. Она красочно описала снос памятника Освободителям в Риге, на котором присутствовала лично и после которого даже участвовала в очистке территории от осколков. Слова о «мусорке истории» говорят сами за себя.

Обещает она и массовый снос советского монументального наследия. Вместо советских памятников на главных площадях белорусских городов, по ее мнению, должны появиться памятники польскому националисту и вешателю белорусских крестьян Калиновскому.

Я еще помню выборы 2020 года и несколько недель после них. Тогда политтехнологи Тихановской тщательно избегали языкового и национального вопроса, говорили о геополитическом нейтралитете. Говорили про мирный протест, про то, что кандидат от оппозиции не против России и русских, а против диктатуры Лукашенко.

Тогда некоторые мои знакомые, даже вполне пророссийских взглядов и не симпатизирующие белорусским националистам, поверили Тихановской. Сейчас, наверное, запоздало жалеют.

Националистам нужно не верить, а учить уроки истории. Помните майдан 2014 года на Украине? Тогда тоже говорили, что стоят не против русских, а против коррупции. В результате получили дичайшую русофобию и еще больше коррупции.

А независимость Прибалтики? Там местных русских убеждали голосовать за независимость, обещая демократию и равноправие, а получив эту независимость, просто не дали им гражданство, исключив из политической жизни. Так и в Белоруссии. С одной лишь разницей – власть националисты не получили, а притворяться демократами сил терпения больше нет.