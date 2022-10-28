Кабмин Крыма всерьёз взялся за имущество «украинских патриотов» на полуострове

28.10.2022  21:45 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Комиссия Совета министров Крыма формирует перечень предприятий, принадлежащих украинским олигархам и иностранным гражданам, поддерживающим Украину.

В числе первых – сеть строительных гипермаркетов «Новацентр» и Бахчисарайский цементный завод, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Комиссия Совета министров Крыма формирует перечень предприятий, принадлежащих украинским олигархам и иностранным гражданам, поддерживающим...

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«Мы приняли постановление, передали эти полномочия Совмину в этой части, – сообщил в эфире телеканала «Миллет» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. – Работает комиссия, определяет предприятия. Это известный «Новацентр», Бахчисарайский цемзавод, Альминский комбинат стройматериалов Таруты. В том числе, разбираемся с собственностью великого патриота Украины Зеленского».

По словам Константинова, на этих предприятиях работают временные администрации.

18 октября Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества иностранных государств, иностранных лиц, а также их бенефициаров и представителей, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. Изъятие недвижимости узаконили через постановление Госсовета от 30 апреля 2014 года, по которому большинство объектов украинской госсобственности и «Приватбанка» перешли в казну республики.

Известно, что основные объекты недвижимости украинской политической верхушки находятся на Южном берегу Крыма: председатель Конституционного суда Александр Тупицкий владеет домом в Кореизе, своя недвижимость у председателя национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и председателя Нацбанка Кирилла Шевченко. Что касается торговых сетей, то строительные гипермаркеты «Новацентр» и «Новая линия» являются собственностью украинского нардепа Александра Гереги.

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