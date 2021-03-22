Кабмин планирует сократить население Украины до 25-30 миллионов к 2030 году – Джангиров

16.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если верить цифрам, заложенным в Национальную экономическую стратегию на период до 2030 года, разработанную и утвержденную кабинетом министров Украины, то к 2030 году население страны должно существенно сократиться.

Об этом в эфире канала «Капитал» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рост ВВП на душу населения – не меньше, чем до десяти тысяч долларов США. Сейчас – 3 711 (долларов США), т.е. рост практически в три раза. Тут возникает интересный момент – я делю ВВП, который запланирован, 310 миллиардов в 2030 году, на 10 000 долларов, которые будут приходиться на каждого. И у меня этих «каждых» оказывается 31 миллион. Так рассчитывается наша стратегия в 2030 году.

Сегодня официально 41,5 миллион украинцев. Это – среднее количество украинцев в течение года. То есть официально к 2030 году предполагается практически на четверть, на 10 миллионов падение численности населения.

А вот если мы уже признаем, что у нас не 41,5 миллион а в лучшем случае 35, то вот тот 31 миллион населения – это примерно 25 миллионов или даже чуть меньше. Вот – каннибализм либеральный во всей своей красе. А все остальное – уже мелочь по сравнению вот с этим гранд каминг-аутом и гранд хернёй, но в любом случае после этого программу можно сложить в трубочку и засунуть в то место, которым думали те, кто ее составлял», – сказал Дмитрий Джангиров.