Кабмин Шмыгаля – это сборище «и.о.» для антинародных решений

10.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Комбинация со сменой Кабинета министров Украины, снятием Генпрокурора и директора НАБУ была расписана ещё до Нового года.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал киевский политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Относительно ситуации, которая возникла вокруг Кабмина, следует отметить, что все принципиальные решения по поводу отставки Кабинета министров Гончарука, замена Рябошапки и Сытника были приняты ещё до Нового года. Но учитывая, что у нас сейчас власть является неким компромиссным пирогом между разными группами влияния, то естественно на утрясание всех, в том числе кадровых вопросов, ушло определённое время.

4 марта мы получили переходной Кабинет министров Украины, где, по большому счёту, все министры являются в статусе «и.о.». Почему – потому что они не обладают политическим весом», – заявил эксперт.

«Отсюда и все нюансы, которые мы наблюдаем, в том числе и по назначению министров. Все понимают, что этот Кабмин будет вынужден принимать непопулярные решения. Например, что делать с дырой в пенсионном фонде почти 173 миллиарда гривен? Как снижать тарифы в этой ситуации? Как договариваться с МВФ? Как вести понятную промышленную политику, в условиях надвигающегося кризиса? Ничего из этого мы пока не услышали – ни в речи Шмыгаля, ни за последнюю неделю.

То есть, произошла уникальная ситуация, когда сначала был назначен Кабинет министров, а уже потом этот Кабмин будет разрабатывать программу действий Кабмина, которую должна будет утвердить Верховная рада, и это может послужить иммунитетом Кабмина Шмыгаля на ближайшее время. Но, как мы видим, пока что программа находится в разработке, и ни по одному из ключевых вопросов между Кабмином Шмыгаля и Верховной радой не наблюдаем какого-то единства», – заключил Бизяев.