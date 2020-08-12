Кабмин Украины «подарил» на 90-летие Соросу свыше 200 стратегических госпредприятий

12.08.2020, Киев, Игорь Петров

Кабинет министров Украины передаст ряд объектов государственной собственности Фонду государственного имущества, для того чтобы осуществить приватизацию этих объектов.

Решение об этом принято на заседании 12 августа, о чем в своем Telegram-канале сообщил нардеп Украины от порошенковской “Евросолидарности” Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В список на приватизацию, утвержденный распоряжением «О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества», вошли более двухсот объектов, в том числе госпредприятия, находящиеся в ведомстве Кабинета министров, Минобороны, Госрезерва, МОЗ, Минэнергетики, Минэкономики, МОН, Минэкологии, НАН Украины и др. В перечень вошли несколько десятков НИИ и исследовательских организаций и подразделений, издательств, геологических предприятий, строительных и добывающих и горнообогатительных предприятий, машиностроительных заводов.

«Внешне управляемый Кабмин, только что сделал огромный подарок международному финансовому торговцу-спекулянту Джорджу Соросу к 90-летию.

На заседании Правительства бл@дями с министерскими портфелями был утвержден перечень государственных предприятий и учреждений, передаваемых Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

В этом списке госпредприятия, госшахты, рудообогатительные предприятия, научные и исследовательские институты, издательства и книжные магазины, спиртовые и сахарные заводы, аграрные предприятия с сотнями тысяч гектаров госземель …», – прокомментировал решение Кабмина народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук на своем Telegram-канале.

«На заседании правительства премьер заявил о подготовке к продаже 90% всех государственных предприятий Украины: из 3000 в государственной собственности останется лишь 300. А вчера министр юстиции анонсировал массовую продажу частным лицам тюрем. А совсем недавно «Слуги народа» разрешили продавать украинскую землю иностранцам через банковские сферы. А потом разрешили отбирать у собственников банки и запретили им обращаться в суд за защитой, а судам запретили возвращать такие банки бывшим собственникам. А ещё они разрешили продажу человеческих органов за границу. А сегодня президент подписал закон о легализации казино и игорного бизнеса. А пару дней назад ЦИК запретил выборы на Донбассе», – написал своем Telegram-канале бывший заместитель секретаря СНБО Украины Ренат Кузьмин.

Директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин считает, что большую часть предприятий, выставленных на приватизацию, купят иностранные инвесторы, а активы в энергетической сфере – группа Ахметова.

«Многие из этих предприятий являются убыточными, содержать их денег, к сожалению, нет. Понятно, что при нынешней власти все это будет разграблено и продано за копейки, непрозрачно, и попадет в руки тех, кто в этой власти. В первую очередь, это финансово-корпоративные группы, группа Ахметова, которую представляет Шмыгаль, а также зарубежный капитал.

Уже очевидно, что у Зеленского и его окружения есть обязательства перед разными сомнительными группами за рубежом. Ахметову, к примеру, достанутся предприятия Минэнерго – «Лисичанскуголь», Шахта «Надежда», несколько горно-обогатительных фабрик. Группа Кучмы-Пинчука вряд ли что-либо купит, она сегодня распродает свои активы, включая СМИ. То же касается Коломойского и Фирташа, а также Порошенко. Ахметов сегодня единственный, кто остался на плаву. Но его интересуют только активы в энергетике. Остальное достанется в основном зарубежным инвесторам», – заявил эксперт.

Экономист Александр Охрименко считает, что нынешняя приватизация служит, скорее, для пиара правительства, и большую часть выставленных на продажу предприятий никто не купит.

«Многие из этих предприятий уже не интересны, даже крупные. Их могут вообще не купить даже за очень низкую цену. Самое интересное в свое время продал Кучма. Нынешняя власть больше пиарится на приватизации, делает разные заявления и пр. Но на практике получается плохо.

Даже не факт, что заплатят деньги за гостиницу «Днепр», которую недавно продали. Уже были такие случаи, когда оказывалось, что платить за проданный объект не хотят. Все эти предприятия потеряли свою цену. так, Одесский припортовый завод когда-то стоил миллиард долларов, сейчас его никто не хочет покупать и за сто миллионов. И таких примеров много», – сказал Александр Охрименко в комментарии.