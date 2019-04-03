Кабмин Украины запретил Медведчуку летать к куму

03.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кабинет министров Украины запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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«Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста», — говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.

Как сообщади украинские СМИ, в настоящее время напрямую в Москву летает только личный борт кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Оппозиция обвиняет Петра Порошенко в том, что такие полеты в условиях прямого запрета авиасообщения между двумя странами возможны только с прямой команды президента страны.