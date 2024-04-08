«КАБы достанут и до Львова» – в Киеве объяснили, почему войск НАТО не будет на Украине

08.04.2024 19:40
  (Мск) ,
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины, потому что при необходимости российские КАБы могут достать даже до Львовской области.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины, потому что при необходимости российские...

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«Главный вопрос – для чего [странам НАТО вводить войска на Украину]. Мы ведь прекрасно понимаем, что этот экспедиционный корпус станет одной из самых приоритетных целей для российских авиаударов», – сказал Бортник.

«Это сейчас авиаудары наносятся через российско-украинскую границу. Но КАБы могут прилететь и со стороны Белоруссии. При желании, КАБы могут долететь и до Львова. Не думаю, что Лукашенко так уж сильно будет этому сопротивляться, если России будет нужно», – добавил эксперт.

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