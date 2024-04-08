«КАБы достанут и до Львова» – в Киеве объяснили, почему войск НАТО не будет на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины, потому что при необходимости российские КАБы могут достать даже до Львовской области.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Главный вопрос – для чего [странам НАТО вводить войска на Украину]. Мы ведь прекрасно понимаем, что этот экспедиционный корпус станет одной из самых приоритетных целей для российских авиаударов», – сказал Бортник.

«Это сейчас авиаудары наносятся через российско-украинскую границу. Но КАБы могут прилететь и со стороны Белоруссии. При желании, КАБы могут долететь и до Львова. Не думаю, что Лукашенко так уж сильно будет этому сопротивляться, если России будет нужно», – добавил эксперт.