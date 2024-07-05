Кац воспрял духом в Израиле: «Есть шанс сорвать выборы в Мосгордуму за счёт коммунистов»

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Бывший мундеп Басманного района Москвы от КПРФ Павел Иванов (иноагент) сообщил сегодня, что его задержали и везут в Таганское ОВД.

Это не первый случай задержания коммуниста в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме него, полицейские составили протокол и на кандидата в МГД Игоря Суханова – ему вменяют «распространение запрещённой информации» (1,5 тысяч рублей штрафа). А вчера на 10 суток арестовали кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Сараева. На него составили административный протокол за «Демонстрацию нацистской и экстремистской символики» за пост 2019 года.

В посте, который был озаглавлен «Жертвы сталинизма», действительно были изображения нацистов. Однако запись носила откровенно саркастический характер, намекая на заслуги Иосифа Сталина в уничтожении гитлеровского режима.

Газета «Правда» опасается, что административный протокол может стать поводом для снятия Сараева с выборов в Мосгордуму.

«Яркий пример бюрократического маразма. Углядеть в этом пропаганду нацизма можно было исключительно в сильном подпитии. Но это уже далеко не первый пример такого рода. С тем же успехом можно сажать за шутки типа “Кровавый диктатор Сталин довел до самоубийства австрийского художника” и т. п.», – возмущается в своем тг-канале военный эксперт Борис Рожин.

Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов демонстрирует беспечность и веру в победу партии.

«Сейчас работают юристы, думаю, отобьёмся», – заявил Зюганов журналистам.

Таким легкомыслием возмущена левый журналист Дарья Митина. Она считает, что КПРФ не защищает однопартийцев, потому что уже выторговала себе три мандата в Мосгордуме.

«Просто интересно, когда Зюганов таки проспится от бурного отмечания 80-летнего юбилея и заметит, что у него всех кандидатов в Мосгордуму уже либо пересажали, либо просто навесили статей, чтобы они не смогли никуда избираться», – написала Митина.

Журналистка напоминает про недавний юбилей главного коммуниста России, который праздновался действительно необычайно помпезно как для ДР лидера оппозиционной партии. Президент своим указом удостоил Зюганова звания Героя труда, в Думе в его честь была организована выставка, а по телеканалу «Россия-1» продемонстрировали часовой документальный байопик. Выступая в парламенте, который его чествовал, Зюганов заявил, что дважды спасал Россию от гражданской войны.

Поздравления юбиляру еще звучали, а политологи уже начинали задумываться, что ждет КПРФ после этого праздника.

«Вероятно, что до конца года Геннадий Зюганов может отойти от дел, передав партию своему преемнику. Но накануне своего 80-летия Зюганов так и не запустил собственный трансфер. Вероятно, все еще надеясь побороться за сохранение собственных позиций. Вынь его из этой партии – и организация может расколоться на внутрипартийные группы, которые на данный момент никто не способен так же авторитетно контролировать», – пишет полулиберальный политолог Илья Гращенков.

Тг-канал «Бриф» поделился слухами о том, что Зюганов на юбилее в кулуарных разговорах донес до своих соратников, что никуда с поста лидера КПРФ уходить не собирается и поведет партию в Госдуму на выборах-2026. Он в жесткой форме раскритиковал призывы к «омоложению руководства партии», который, по его мнению может уничтожить партию.

Журналист Андрей Винокуров считает, что такие аргументы не лишены резонов.

«Естественная смена поколений в ЛДПР привела к последнему месту на выборах. В то время как КПРФ удалось отстоять второе. И как бы ни критиковали их результат, счет на табло не отменишь. Во главе партии должен стоять человек с прямым контактом с президентом, потому что есть впечатление, что именно с этой партией при возможности будут расправляться без сострадания», – написал он.

Однако эта опасность, похоже, совсем не пугает молодых коммунистов в регионах, которые жаждут побороться за руководящие посты. Так, на заключительной весенней сессии липецкого облсовета подвергся обструкции лидер фракции КПРФ Сергей Токарев. При этом молодой депутат Юрий Логинов объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на губернаторский пост от партии «Коммунисты России».

Молодые коммунисты в Петербурге на партконференции выдвинули в губернаторы своего кандидата Романа Кононенко. При этом ветераны партии в питерском заксобрании почти единогласно снесли его же с поста председателя. При этом член фракции Зверев заявил о своём выдвижении кандидатом в губернаторы. Наблюдатели прогнозируют, что мундепы от КПРФ саботируют сбор мунфильтра под Кононенко.

В Москве тоже неспокойно. В столичную парторганизацию вернулся после снятия ограничений (условный срок за браконьерство) Валерий Рашкин и намерен «активно работать». Руководство КПРФ хотело его сослать на родину в Саратов, но не вышло. Тем временем друзья Рашкина депутаты Госдумы Сергей Обухов и Денис Парфенов развернули борьбу за исключение из реестра иноагентов задержанного сегодня Павла Иванова. В иноагенты он попал одновременно со ставленницей беглого олигарха Михаила Ходорковского Екатериной Дунцовой и движением жен мобилизованных «Путь домой».

Рашкин помимо убийства лосихи прославился активными контактами с навальнистами и другими либералами, а они из-за границы уже плотоядно поглядывают на выборы в Москве и Петербурге. Иноагент из Израиля Максим Кац призывает москвичей и петербуржцев «показать власти большой фак», проголосовав «хотя бы за коммунистов, среди которых «есть нормальные».

«Ближе ко дню голосования граждане могут заинтересоваться возможностью прокатить кандидатов от «Единой России», накидав за кого-нибудь голосов. Для этого совершенно необязательно, чтобы были реально оппозиционные кандидаты. Если есть — хорошо. Они выиграют с большим отрывом. Но если нет, можно накидать за совершенно случайного человека, который там в бюллетене стоит по непонятной причине. Появится ли у москвичей интерес к этому, мы узнаем ближе к делу. Пока интереса не наблюдается», – заявил Кац в эфире телеканала-иноагента «Дождь».

Кац сладострастно вспоминает 2019 год, когда в Москве проходили несанкционированные митинги с драками. Проблема у беглой оппозиции как всегда в объединении. Кац, экстремистский ФБК и иноагент Ходорковский пока не могут объединиться,чтобы предложить единый список.