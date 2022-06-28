Качество рабочей силы и возрастной состав Украины деградируют – киевский демограф

28.06.2022  20:22 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Если из Украины начнут выпускать мужчин призывного возраста, они начнут воссоединяться с осевшими за границей своими семьями, чтобы больше никогда не вернуться на родину.

Об этом в эфире «YouTube»-канала «Я – UA» заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если из Украины начнут выпускать мужчин призывного возраста, они начнут воссоединяться с осевшими за...

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«То, что увеличилась численность тех, кто постоянно находится за границей за эти три – четыре месяца на 1,5 млн, – это очень много. Мы рассчитывали, что до войны было за границей, приблизительно, около 3 млн.. Туда прибавилось еще 1,5 млн. – это, преимущественно, молодые женщины с маленькими детьми.

Статистика Германии и Польши говорит об очень большом проценте среди них лиц с высшим образованием. Поляки утверждают, что более 60% имеют конкурентную на польском рабочем рынке профессию.

То есть, есть большой риск того, что при условии продолжения горячей фазы войны, эти женщины адаптируются к жизни за границей, найдут себе работу и на неопределенный срок останутся там. После того, как их мужья смогут выезжать за границу, воссоединение семей будет происходить не на Украине, а в других странах», – пояснила Либанова.

Социолог выразила опасение, что интенсификация миграционного потока из страны может серьезно ударить по социальному качеству населения Украины.

«По самым страшным прогнозам, если горячая фаза войны будет продолжаться не месяцы, а годы, и будут выезжать новые контингенты туда, то мы ожидаем, что может быть (сокращение численности населения – ред.) до 5 млн.

Если все закончится достаточно быстро, то это – где-то 500 – 600 тыс. В любом случае, мы должны понимать, что это молодые люди, это – дети. То есть, тот процесс, который, во-первых, ухудшит качественный состав рабочей силы на Украине, во-вторых, ухудшит перспективы возрастного состава населения», – добавила она.

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