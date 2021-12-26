Качиньский намекнул, что Украина перейдет в зону влияния России

Новости Украины

В Польше все внимательно изучают содержание интервью лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Такая уж природа авторитарных режимов. Поэтому публикация проправительственной «Газетой польской» интервью политика было воспринято как обозначение линии партии и правительства на следующий год.

Качиньский в этот раз подчеркнул, что Польша, на его взгляд, находится в положении осажденной крепости. Кругом вражеские силы, стремящиеся отнять суверенитет у Варшавы. Естественно, лидер «ПиС» в очередной раз пугает соотечественников планами Берлина, который якобы готовит создание «Четвертого Рейха» под видом федеративного Евросоюза. Это нечто новое в риторике польских властей, которые решительно продолжают идти по пути конфронтации с Германией.

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Зато ничего нового в отношениях с Востоком нет. Качиньский повторяет, что в Кремле стремятся к дестабилизации обстановки в Польше. Приводит пример миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«Неизвестно, в каком направлению будет продолжаться эта агрессия, какую модель выберут русские, а это ведь они стоят за этим всем. У нас, конечно, есть информация, полученная нашими спецслужбами, что позволяет готовиться к разным вариантам, но точного прогноза у нас нет. Можно прийти к выводу, что действия перешли на новый этап», – утверждает политик.

Конкретные доказательства причастности Москвы к белорусскому кризису? Об этом Качиньский молчит. Так же, как и молчит про вмешательство Варшавы во внутренние дела Беларуси.

«Русские пытаются сейчас использовать плоды годов перевооружения и военных маневров. В то время Европа разоружалась, а Соединенные Штаты сегодня политически слабы. Россия играет в одной команде с Китаем, который укрепляет свои позиции. К сожалению, западный мир уже много лет смотрит на Москву с наивностью. Многократно пытался уговорить ее перейти на свою сторону, исходя из какого-то утопического мышления. Ничего хорошего из этого не получилось. Как минимум для Запада», – продолжает Качиньский.

Становится ясно, Качиньский готов вести свою войну с Кремлем, даже если не будет такой инструкции из Вашингтона. Джо Байден ничего не решает. Польские фобии стали существовать независимо от желания внешних кураторов. Качиньский ждет прихода к власти в США более экстремистских сил, готовых развязать войну. Пока он готов бороться в одиночку, препятствуя любым попыткам перезагрузки с Москвой.

Однако, лидер польской правящей партии, по всей видимости, понимает неизбежность политических процессов. С одной стороны, утверждает, что никакой вооруженной агрессии против Украины не будет. Но, с другой, не исключает, что Польше придется строить стену также на польско-украинской границе.

И это любопытно. Ведь, считает он, белорусская операция с мигрантами – дело рук Кремля. А если, по его словам, такая же угроза может исходить и из Украины, то это означает, что Качиньский намекает на то, что следующее руководство в Киеве может быть вовлечено в реализацию планов… Кремля.