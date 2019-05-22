Кадр Климкина отказалась от должности у Зеленского

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Назначенная вчера указом президента Владимира Зеленского на должность замглавы его администрации ьывшая замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль отказалась от этой должности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Чиновница объяснила отказ от должности в администрации президента тем, что карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами.

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“Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились – заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься”, – написала написала Зеркаль в Facebook

“Должности важные в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч Президента продолжаю реализацию определенных задач и замыслов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день”, – добавила дипломат.

Она подчеркнула, что настроена на “взаимодействие, конструктив и взаимоуважение” с командой нового президента.

“Следующий важный пункт в моем календаре – 25 мая, Гамбург. Международный трибунал по морскому праву объявит решение по нашим военным кораблям и нашим морякам, которых надо вернуть домов (домой – ред.). А уже с самого начала июня – двухнедельные слушания в Гааге”, – отметила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед своим уходом в отставку Климкин рекомендовал Зеленскому в качестве нового главы МИД или Зеркаль или представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко.