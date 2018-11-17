Кадр Януковича: Надо было брататься с бандеровцами, и Крым бы вернулся

17.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Нынешней Украине совершенно не нужна федерализация – унитарная страна могла бы успешно существовать и дальше, «регионалам» и майданщикам в 2014 году следовало проявить больше гибкости, побрататься, а затем и Крым бы вернулся под контроль Киева.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил экс-спикер МИД Украины (времен Виктора Януковича) Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочешь праздновать 8-е марта? Празднуй. Для кого-то 9 мая – праздник, и я считаю, что это – само собой, для кого-то – нет. И это его право – не праздновать.

Вот вам очень простой пример – на Западной Украине памятники Бандере стояли с начала 90-х годов, улицы в честь Шухевича и Коновальца и других героев. Их не демонтировали ни при Кучме, ни при Януковиче.

Более того, в 2010 году на местных выборах большинство в Тернопольском, Львовском, Ивано-Франковском горсоветах взяла партия «Свобода», и прекрасно проводила политику украинизации и прославляли героев.

Тот же Янукович в диалогах с поляками учитывал мнение жителей Западной Украины и не позволял польским политикам навязывать своё видение Лычаковского кладбища, то же самое делал и Кучма.

У нас страна состоит из очень разных регионов и людей с разными взглядами. В Одессе нормально видеть памятник Екатерине, которая велела основать этот город, а в Черновцах, напомню, стоит памятник австрийской императрице Марии Терезии, при которой под властью Габсбургов развились Черновцы и превратились в крупный экономический центр.

Во Львове тоже многие чествуют деятелей регионального характера австрийского периода, польского. И это нормально. У нас разная страна.

Вот, о чем я говорю, не надо давать никаких автономий. Это неправильно и путь в никуда. Донбасс – это отдельный вопрос, и в целом у Украины нет причин для федерализации.

Уже в 2014 году, если бы обновленная «Партия Регионов» создала широкую коалицию с силами майдана, у нас бы был баланс, и мы смогли начать диалог о возврате Крыма, и точно не было бы войны в Донбассе», – заявил Волошин.