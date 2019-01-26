Кадр Януковича с ностальгией вспоминает «мягкую» советскую украинизацию и с ужасом – УПА

26.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Лучший вариант украинизации и пример развития украинской народности был именно во времена Советского Союза

Об в этом эфире канала «112 Украину» заявил Олег Волошин, спикер МИД Украины во времена президентства Виктора Януковича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расскажу, что такое «мягкая» украинизация. Я начал учить украинский язык в Советском Союзе с первого класса. Усвоил его полностью, владею свободно, был работником МИД Украины. Более того, ещё с Советского Союза мы выписывали газету «Барвинок», были украиноязычные курсы, даже Хрущёв ходил в вышиванке в Москве, и никаких проблем с этим не было. В том числе и мой отец учил в школе украинский язык, но это одна история.

Другая же, это когда мой дед в Николаеве в конце Великой Отечественной войны принимал участие в боях с бандеровцами. Поэтому то, что делали бандеровцы, и как они воевали – никогда не станет для меня примером героизма. Я считаю, что в националистическом лагере есть такие, которые воспринимали бы Сталина позитивно, если бы тот разговаривал на украинском. Но если вы ознакомитесь с программой ОУН-УПА – это чистый нацизм. Они хотели построить Украину под протекторатом Германии, и любой историк это подтвердит», – рассказал Волошин.