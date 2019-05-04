Кадр Януковича советует Зеленскому «мудро» чтить гитлеровских коллаборационистов

04.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский мог бы «объединить Украину», чествуя и гитлеровских коллаборационистов – бандеровцев, и ветеранов Великой Отечественной.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил Олег Волошин, спикер МИД Украины во времена президентства Виктора Януковича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что, если Зеленский мудрый политик, он должен поддержать и ту, и другую версии.

Он родом с Кривого Рога, я там был в прошлом году на 9 мая, это абсолютно всенародный праздник, там уже в 3:30 утра тысячи людей стоят на улицах с цветами, значит, он просто предаст память своих предков, которые могли погибнуть в концлагерях, если бы победила другая сторона, предаст память родного города.

Я уверен, что объединить страну нужно тем, что показать, что и эти – молодцы, и эти – молодцы, а не выбрав одну точку зрения, как это делал Порошенко», – заявил Волошин.