Кадровая политика Зели: даёшь дорогу людям с хорошими лицами!

07.09.2019, Киев

Как гласит старинная народная поговорка, «новая метла по-новому метёт».

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Имеется в виду, что каждая смена власти тащит за собой в государственную избушку собственные погремушки и избавляется от наследия «папэрэдныка», устраивая всё по своему нраву.

Избрание президентом Украины «надежды жителей Юго-Востока» Вовочки Зеленского лишний раз подтвердило, что даже клоунам и лицедеям, волею случая вознесённым на вершину власти, не чужды бюрократические игры по переименовыванию, переиначиванию и перелицовыванию на свой лад доставшихся им по наследству министерств и ведомств, не говоря уже о наполнении их своими тараканами.

Так, например, при Зеле началась коренная реорганизация Минкульта Украины. Первым делом, от руководства министерства был отстранён майданный культуртрегер Нищук и на его место поставлен экс-директор холдинга Starlight Media Владимир Бородянский.

Это было ожидаемым решением. А вот, чего никто не ожидал, так это причудливой реогранизации. Например, добавить новому украинскому Минкульту функции упразднённых министерств по делам молодёжи, спорта, а также, разогнанного за неэффективность и кумовство Минстеця.

30 августа новый министр культурки Бородянский выложил в своей ленте Фейсбука список, в котором презентовал громадянам назначенных им координаторов тех или иных направлений.

Так вот, преемниками одиозного Минстеця в реорганизованном Минкульте стала удравшая за Перекоп крымская майданщица Александра Дворецкая.

Евромайданщица Дворецкая

Назначение крымской отщепенки на должность координатора «гуманитарной и информационной политики временно оккупированных территорий» понятна и лежит на поверхности. Ошибочно считается, что удравшая из родных мест под влиянием обстоятельств шелупонь станет высокомотивированным кадровым ресурсом, генератором идей и безотказным инструментом, нацеленным на возвращение отколовшихся территорий.

Как показывает практика последних пяти лет на примере члена Нацрады по делам телевидения и радиовещания Костинского, а также «смотрящей от меджлиса» за деятельностью Минстеця Джапаровой, работа коллаборационистов скатывается в банальные распилы и нецелевое освоение бюджетных средств, сопровождающихся охотой на ведьм.

Пока ещё непонятно, как будут делить между собой полномочия кураторы «деоккупации» Крыма, Донбасса и других упразднённых министерств. Да это и не столь важно, поскольку ничем конкретным, кроме дурацких пропагандистских кампаний и флешмобов, Минстець и МинВОТ (по делам временно оккупированных территорий) не занимались. В том, что «свежая кровь» хоть в чём-то (кроме усиления накала идиотизма) сумеет превзойти своих предшественников, надежд нет и быть не может.

Так что же известно об Александре Дворецкой, кроме того, что она – бывшая крымчанка и один из организаторов «Евромайдана» в Крыму и в Донбассе?

Дворецкая родилась и выросла в Симферополе, образование получила в ТНУ им. Вернадского по специальности «политология», то есть, «политическая болтология». До марта 2014 года дамочка возглавляла Крымский правозащитный центр «Действие». 30 ноября 2014 года, после знаменитой акции «онижедети» в Киеве, Дворецкая призвала активистов собраться в центре Симферополя на крымский «майданчик».

это весь крымский актив “Евромайдана”

О, это было до слёз жалкое, душераздирающее зрелище. Собралось несколько десятков недорослей с флагами Украины, ЕС и какими-то лозунгами «за европейское будущее». Проходившие мимо симферопольцы редко обращали внимание на мокнувших под дождём собравшихся. В крайнем случае, прохожие крутили пальцем у виска. Так и не получив поддержки крымчан, политизированные дети разбрелись по домам.

более компактно

Ряд источников сообщает, будто Дворецкая, незадолго до начала майданной карьеры, тусовалась среди левачков. Это вполне возможно.

«Евромайдан» в Киеве вызвал у многих левачков (не левых, а именно левачков) большие надежды. Левачки активно поддержали государственный переворот на Украине, организованный на деньги украинских олигархов, называя его «народной антиолигархической революцией».

И даже после того, как майдауны принялись незаконно вооружаться, убивать политических оппонентов, развязав репрессии в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске, Запорожье против участников «Антимайдана», левачки на голубом глазу продолжали гундеть, будто это – неизбежная волна революционного насилия, которая вот-вот схлынет.

Не образумились они и с началом войны в Донбассе, когда сформированные «добробаты» не считали нужным скрывать своей фашистской сущности.

Кстати, Крым левачки российским тоже не признают. Это, мол, «имперские амбиции России».

Всё вышесказанное верно в отношении не только украинских, но и российских, белорусских и прочих левачков.

После резкого обострения ситуации на майдане в феврале 2014 года, в Крыму появились листовки с эмблемой «Чёрная метка» с обвинениями майдаунов в экстремизме, в том числе и Дворецкой.

“чёрная метка” крымским майдаунам

В начале марта, когда даже тупым сторонникам «Цэевропы» стало понятно, что Крым уходит в Россию, а также сразу после задержания майданных провокаторов Щекуна и Ковальского на железнодорожном вокзале Симферополя, Дворецкая решила не искушать судьбу, отчалив в Страну Вечнозелёного Укропа.

Уже в Киеве, она стала соосновательницей «благотворительного фонда» «Восток-SOS», финансируемого на западные гранты. Под видом защиты прав переселенцев, жителей «временно оккупированных территорий» и прифронтовых зон, дамочка не прекращает слабых попыток влиять на умы крымчан и жителей ЛДНР, пробуждая в них симпатии к «Европейской Украине».

грантососы из Восток-SOS

Для отвода глаз, Дворецкая занимается говорильней о восстановлении прав и свобод временно перемещённых лиц с «оккупированных территорий», выступая с инициативами в экспертном совете Верховной Рады по делам человека. С неизбежно нулевым результатом.

«Восток-SOS» – «общественная инициатива», созданная 5 мая 2014 на базе Луганского правозатычного центра «Поступ» и Крымского правозатычного центра «Действие», члены которых были вынуждены драпануть в Киев из-за воссоединения Крыма с Россией и образования народных республик Донецка и Луганска.

в одном корыте с соросятами

Декларируемые направления деятельности – помощь переселенцам, пострадавшим в ходе войны, жителям прифронтовых территорий, помощь в освобождении заложников, освещение событий в Донбассе и правозащитная деятельность.

Кроме Киева, фонд имеет офисы в Рубежном и Мариуполе. По словам его работников, организация прямо-таки полыхает энтузиазмом, занимаясь юридической помощью переселенцам и жителям прифронтовых территорий, а также закупками гуманитарной помощи. Впрочем, судя по страничке Фейсбук «Восток-SOS», его деятельность носит исключительно виртуальный, декларативный характер.

На сайте фонда сообщается, что он существует на пожертвования. Среди спонсоров указаны Еврокомиссия, Агентство США по международному развитию USAID, американская правозащитная организация Freedom House, посольства нескольких европейских стран и другие организации.

Согласно отчету о доходах, за 2018 год «Восток-SOS» получил чуть более 15 миллионов гривень. За 2017-й – почти 16 миллионов.

Если пролистать ленту Фейсбук нового координатора крымского и донбасского направлений Дворецкой, то заметно, что кормление из грантораздаточного корыта определённо укрепило её личное материальное благополучие. Вся лента пестрит опубликованными фотографиями в стиле, «вот я в Праге, а вот – в Дубае», разбавленными анонсами флешмобов, тренингов и круглых столов, проводимых в пользу бедных.

С другой стороны, более углубленное ознакомление со страничкой Фейсбука майданной хайлайфистки, даёт куда более интересную картину.

Судя по всему, в последнее время депутаты задёргали девушку требованиями о предоставлении источников доходов. Дворецкая в свою очередь много возмущается, что эти грязные домогательства нарушают её права, что она против коррупции, но средства, на которые крымская майданщица постоянно колесит по заграницам, так и не приводятся.

Но таких двурушников и двурушниц, надо думать, среди соратников Зе! найдётся немало, особенно если вспомнить всплывший на поверхность компромат на многих деятелей из партийного списка «Слуги народа», несмотря на все заверения в честности и неподкупности новых кандидатов.

Известно также, что Дворецкая открыто занимает радикальную антироссийскую позицию и является поклонницей бесноватого американского сенатора Маккейна, к счастью, уже набравшего полный рот земли.

она ещё и фанатка бесноватого Маккейна

В общем, кадровая политика команды Зеленского остаётся верной принципу отбора на государственные должности, включая ключевые, «людей с хорошими лицами».

Назначение крымской майданщицы Дворецкой координатором на (вроде бы) ответственное крымско-донбасское направление говорит о том, что от девушки многого не ждут.

Главное – соответствовать генеральной линии «разве это лицо может лгать?», продолжая наслаждаться жизнью прикормленной грантоедки.