Кадровые перестановки в Белоруссии: Назад к многовекторности времён Макея?

В белорусском руководстве – серьезные кадровые подвижки – Администрация Президента, МИД, Минпром, Минсельхоз и посольство в Москве получили новых руководителей. Некоторые новые назначения выглядят сенсационно, некоторые – предсказуемо. Однако о кадровой революции, на мой взгляд, речи не идет. Тут, скорее, омоложение элиты, заполнение пустот, замена временных фигур и попытка повысить эффективность управления.

Некоторые новые назначенцы имеют очень интересные детали биографии, которые могут помочь в восстановлении многовекторности, но будут ли разыграны эти карты, зависит только от Александра Григорьевича.

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Начнем с нового главы АП, должность которого была вакантна с марта. Дмитрий Крутой лучше всего знаком россиянам. До сегодняшнего дня он был послом Белоруссии в Москве.

Ему всего 43 года и первую свою должность в правительственном аппарате он занял в 23 года. В 33 он уже замминистра экономики, в 37 – министр, самый молодой в правительстве. В 39 – уехал послом в Россию. Своего рода вундеркинд белорусской политики, хотя не обошлось и без влиятельного отца – Николай Крутой в начале нулевых возглавлял «Беллесбумпром». В должности министра запомнился как относительный либерал, выступавший за рыночные методы регулирования, лоббировал развитие IT-сектора, считавшегося в те годы чуть ли не чудодейственной панацеей для белорусской экономики.

Первым заместителем Крутого стала Наталья Петкевич, вернувшаяся на должность, которую занимала лет 15 назад.

В президентскую администрацию попала в 1994 году, прямо со студенческой скамьи. Работала ведущим специалистом, затем начальником управления государственного и международного права, пресс-секретарем и, наконец, в 30 лет стала заместителем главы АП, ответственным за идеологию. Была ненавидима националистами за «недостаточную белорусскость», однако в 2008 году именно она отвечала за переговоры с США, которые привели к охлаждению в отношениях с Россией. В 35 она – первый заместитель главы АП (главой тогда был Макей), но после беспорядков декабря 2010 карьера пошла вниз. В последние годы жила в Нью-Йорке, будучи замужем за представителем Белоруссии при ООН. Спустя 10 лет после ухода с госслужбы, казалось бы, забытая, Петкевич вновь востребована в белорусской элите, и аналитикам остается только гадать, зачем.

Бывший замглавы АП Максим Рыженков пересел в кресло главы МИД. Ему 52 года и, хотя его назначение и стало неожиданностью, имеет богатый опыт дипломатической работы.

Получив диплом юриста-международника Белгосуниверситета, сразу начал работу в центральном аппарате МИД в 1994 году, работал в посольствах в Израиле и Варшаве, рос по карьерной лестнице в МИД, откуда перешел в АП в 2006 году, где тоже занимался внешней политикой. Тоже не обошлось без влиятельного отца – Владимир Рыженков был в 90-х первым президентом Национального олимпийского комитета (вторым стал Лукашенко). В 2012 году, казалось, пошел на понижение, став помощником Лукашенко по вопросам физкультуры, спорта и туризма. Однако и тут не все просто – в этой должности он добился проведения и провел Европейские Игры 2014 года. Игры были убыточны, но выгодны политически, в очередной раз поспособствовав сближение с Западом.

Любопытный штрих к портрету – работая в посольстве в Варшаве, Рыженков увел жену у своего начальника – посла Павла Латушко. Того самого, который теперь уделал всех на выборах в Координационный совет оппозиции, превратив Тихановскую в хромую утку. Латушко перенес это болезненно, и осадок, как говорится, остался до сих пор. Сам Латушко говорит, что назначение Рыженкова – сигнал Западу, и между ним и Елисейским дворцом происходят регулярные телефонные переговоры. Бывший соперник нового министра определенно оживился. Хоть и говорит про политзаключенных, но, похоже, далеко не против поучаствовать в переговорах с участием своего бывшего подчиненного.

Впрочем, не стоит делать далекоидущих выводов о переориентации Белоруссии на Запад. Тревожные тенденции есть, но время покажет. А белорусский МИД – это уже давно про многовекторность. Контакт с Путиным у Лукашенко прямой, без посредников.