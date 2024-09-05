Кадровый квартет Зеленского: министров перетасовали, а толку?

Первый с начала войны серьезный правительственный кризис на Украине прошел на удивление спокойно и даже буднично. Тот факт, что в отставку в одночасье отправили едва ли не половину кабмина Дениса Шмыгаля, никого не удивил и даже не стал поводом для хорошего скандала, какими традиционно сопровождались подобные мероприятия в новейшей истории Украины. Но – не в этот раз. Ушли и ушли, разлука вышла без печали, в стране есть дела и поважнее.

Возможно, все дело в том, что осенний «министропад» не стал ни для кого сюрпризом и не застал никого врасплох. Предыдущие полгода грантоедские СМИ несколько раз со ссылкой на парламентских всезнаек Гончаренко и Железняка анонсировали некие кадровые перемены и даже называли фамилии тех, кого прочат на выход, однако всякий раз после этих многообещающих анонсов ничего не происходило.

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Однако слухи свое дело сделали – и сами министры потихоньку привыкли жить на чемоданах в перманентном ожидании грядущей отставки, и политически активная публика психологически свыклась с мыслью о грядущих кадровых чистках. Поэтому, когда несколько дней назад тема в очередной раз актуализировалась в медиа, сенсацией это не стало.

«В этот раз, перед чередой увольнений, Зеленский фракцию не собирал. Из чего я делаю вывод, что сбором заяв у министров занимался Ермак. Он же, пытался организовать голосование по отставке – и обосрался. Поэтому Зеленскому пришлось срочно собирать фракцию уже после проваленных голосований – чтобы заставить депутатов уволить оставшихся министров, и не дай Бог не провалить назначение новых. Людей Ермака, который всех, даже поющих ему осанны депутатов, откровенно подза..бал. Но очень хочет показать, что он без Зеленского что-то может. Нет. И это очень хороший сигнал», – язвительно комментирует происходящее прямо из киевского СИЗО опальный нардеп Дубинский.

Все прошло как-то даже чересчур буднично. Просто, в один день сразу пяток министров, несколько вице-премьеров и один глава Фонда госимущества синхронно написали на имя спикера Рады Стефанчука заявления по собственному желанию, и уже на следующий день Рада оперативно удовлетворила большинство их них.

Заминка вышла разве что с главой МИД Дмитрием Кулебой – но и его «проводили» буквально на следующее утро, несмотря на то, что он не явился в парламент для финального отчета о работе. Впрочем, парламентские знатоки утверждают – причина была уважительная.

Кого же отправили на выход? Помимо уже упомянутого Кулебы, это вице-премьерки по евроинтеграции Стефанишина и по «реинтеграции оккупированных территорий» Верещук, министры юстиции Малюська, экологии Стрелец и стратегических отраслей промышленности Камышин и глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Околопарламентские «пикейные жилеты» недолго гадали, кто же придет на смену ушедшим – Зеленскому понадобилось меньше суток, чтобы рекомендовать новые кандидатуры, а монобольшинству «слуг»- чтобы утвердить эти рекомендпции.

Действительность посрамила самые смелые прогнозы, дав основания говорить то ли о крайне короткой скамейке запасных у Банковой, то ли о нежелании Зеленского плодить без меры и так длинный список «обиженных» и политических врагов, которыми обычно становятся отправленные на вольный выпас в политические прерии министры-отставники.

В общем, гора родила мышь в такой степени, что случившийся кадровый размен впору именовать «квартетом Зеленского», имея в виду бессмертную басню Крылова с ее не менее бессмертным рефреном: а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.

Влить новое вино в старые мехи не вышло. То, что задумывалось и анонсировалось, как придание работе правительства нового качества и ускорения, в итоге, свелось к банальной рассадке старых министров по новому фен-шую.

Так, уволенная Стефанишина пересела в кресло министра юстиции, освобожденное из-под задницы любителя частных тюрем и стоять на голове Малюськи. Уволенный глава Фонда госимущества Коваль телепортировался в кресло министра аграрной политики и продовольствия. А уволенная Верещук реинкарнировалась уже в Офисе президента, сев в кресло, еще не успевшее остыть после уволенного на днях зама Ермака Ростислава Шурмы, которого, наконец-то, «доели» упорные грантоеды.

Заодно полноценными министрами обзавелись ведомство по делам ветеранов – его без каких-либо сенсаций возглавила действующий замминистра Наталья Калмыкова, и министерство молодежи и спорта. В последнем все произошло еще более буднично – просто действующий глава Матвей Бедный наконец-то избавился от тяготившей его приставки «и.о».

Сменился караул и в Минкульте – там борца с Киево-Печерской Лаврой Ростислава Карандеева сменила темная лошадка по фамилии Николай Точицкий, но вряд ли от этого как-то поменяется общий курс. Это тот случай, когда новая лошадь не испортит уже проложенную старую борозду.

А ушедшего в президентский Офис Александра Камышина в министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности сменил бывший топ-менеджер Укроборонпрома Герман Сметанин. Знатоки говорят, что это одно из немногих действительно профессиональных назначений, но поживем-увидим.

Наконец, свято место в МИД тоже не осталось пустым. Как и ванговали многочисленные эксперты, Кулебу во главе укродипломатии сменил протеже Ермака Андрей Сибига, полгода назад откомандированный с Банковой в МИД в качестве смотрящего за потерявшим высочайшее доверие Кулебой. У последнего, как судачат западные СМИ, то ли перегрелись контакты личных взаимоотношений с Зеленским, то ли он облажался сразу на нескольких фронтах, так и не обеспечив нужные Банковой решения западных партнеров по ракетам большой дальности и по поставкам Киеву систем ПВО.

Впрочем, те же самые пикейные жилеты говорят, что Кулебе не суждено остаться без должности, и он вполне может пойти проторенной многими его коллегами по Кабмину дорожкой – прямиком на Банковую – одним из замов Ермака. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе.

Стоит отметить, что вся эта суета осталась малозамеченной широкими слоями украинского общества, Кто откуда, куда и зачем – это все пожива для сплетен на узком пятачке правительственного квартала Киева и вряд ли приведет к каким-то фундаментальным изменениям в жизни Украины.

Во многом еще и потому, что политические перипетии меркнут на фоне военного сюжета. Ракетный удар по Полтаве с десятками жертв, разбор завалов и траур по погибшим во Львове, перипетии насильственной мобилизации и слухи о грядущем повышении налогов – все это волнует умы посполитых куда в большей степени, чем то, кто сядет в кресло министра экологии. Последнее вообще интересно разве что узкому кругу отраслевых лоббистов, чья задача сориентироваться, кому теперь заносить «конверты» за подписи под нужными документами.

Наконец, в полной мере насладиться кадровой чехардой в правительстве мешает произошедшая за годы войны монополизация власти в одних руках и превращение Украины дефакто в суперпрезидентскую республику, в которой функции реального правительства выполняет Офис Зеленского.

Степень же влиятельности самого правительства и конкретных министерств на ситуацию в стране довольно ограничена. Как, к слову, и реальный вес парламента, незаметно превратившегося в обслугу президентской канцелярии. Так что неудивительно, что на фоне новостей об обстрелах, мобилизации и Покровске замена даже половины кабмина – повод для одноразового разговора в вечернем выпуске новостей, и не более того.