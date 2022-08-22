Украине катастрофически не хватает ни тяжелого вооружения, ни подготовленного личного состава.

Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе совместного эфира со бежавшим в Литву либеральным адвокатом Марком Фейгиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 1300 километров фронта 200 гаубиц, я уже не говорю про фронт, который в Черниговской, Сумской областях. Нам бы в два раза всё это, если бы в 2 раза нам всё это увеличили, имела бы смысл речь идти о том, что да мы переломили ситуацию в свою пользу уже, а теперь мы можем её быстро привести её в полное наше преимущество – огневое, численное на направлении, организационное.

Потому что если бы гаубиц было 500-600, а HIMERS 60, то мы бы снесли на фиг всю эту банду, которая на нашей стороне находится. Но их нет.

Нет их по сумме причин. Объективная причина их нет на вооружении у Запада в том количестве, чтобы взять отдать, потому что они будут разоружать свои артиллеристские подразделения», – сказал чиновник.