«Кадровый состав ВСУ выбит»: Арестович объяснил, что наступать некому
Украине катастрофически не хватает ни тяжелого вооружения, ни подготовленного личного состава.
Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в ходе совместного эфира со бежавшим в Литву либеральным адвокатом Марком Фейгиным, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На 1300 километров фронта 200 гаубиц, я уже не говорю про фронт, который в Черниговской, Сумской областях. Нам бы в два раза всё это, если бы в 2 раза нам всё это увеличили, имела бы смысл речь идти о том, что да мы переломили ситуацию в свою пользу уже, а теперь мы можем её быстро привести её в полное наше преимущество – огневое, численное на направлении, организационное.
Потому что если бы гаубиц было 500-600, а HIMERS 60, то мы бы снесли на фиг всю эту банду, которая на нашей стороне находится. Но их нет.
Нет их по сумме причин. Объективная причина их нет на вооружении у Запада в том количестве, чтобы взять отдать, потому что они будут разоружать свои артиллеристские подразделения», – сказал чиновник.
«Вторая проблема – это отсутствие подготовленной пехоты. У нас есть резервы, но многие резервные соединения созданы из людей, которые практически не держали в руках оружие и не умеют воевать. Их сейчас прокручивают через бои, чтобы они набрались опыта, но это опыт в лучшем случае в обороне. А опыт в наступление – это в 5 раз сложнее, чем оборона.
Тут не каждая кадровая часть тянет качественное наступление, кадровая, которая 8 лет в войне, они там подвыбиты тоже. Российское командование ставит задачу выбивать кадровый состав частей. Просто можете никуда не двигаться, но выбивайте в боях, чтобы не на кого было опереться», – объяснял Арестович.
Спасибо!
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