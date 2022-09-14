Кадыров: Группировки СВО не хватает, чтобы удержать занятые территории

Новости Украины

Группировки СВО в 170 тысяч человек не хватает, чтобы удержать занятые территории на Украине. К тому же, НАТО стало оказывать Украине помощь в объемах, на которые не рассчитывала российская сторона.

С такими тезисами сегодня выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он призвал успокоиться «самых буйных и самых скептических комментаторов», активизировавшихся после отступления войск РФ в Харьковской области.

«Мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд. Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике. Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», – объяснил Кадыров в комментарии к своему видео обращению.

Правда, в самом ролике глава Чеченской республики назвал несколько иные причины «перегруппировки».

«Ситуация однозначная. Я только что разговаривал с командирами, дух боевой. Отступать никто не собирается, но каждый планирует, как бы штурмовать их дислокации. Что касается проведения спецоперации, это давно перешло в военные действия. Если меня спросить, я бы давно объявил военное положение и использовал бы все возможности для того, чтобы быстрей закончить с их нечистью. … Те, кто обвиняют Минобороны и другие структуры, в корне не знают ситуации. Они (ВСУ – ред.) были полностью обеспечены силами и средствами, которых им было поставлено больше, чем мы ожидали. Подлости хватает у натовских государств. Учитывая это, где-то недоработали. А так – все на своём месте выполняют задачи правильно и достойно. Но нам всем хочется победить, выигрывать, идти быстрее и закончить это. Мы забрали у них территории Херсонской, Киевской, Харьковской области, мы же забрали у бандеровцев. Но удержать – сколько сил и средств надо. 170 тысяч человек на более 1500 км границ – это очень мало. А если кто хочет, надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию, сами должны мобилизироваться. Каждый регион должен дать те силы и средства, возможности, которые у них есть, предложить, как они могут поддержать наших военных», – сказал Кадыров.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает СВО, однако считает её формат недостаточным при сложившейся ситуации.

«Даже если меня не устраивает, мы не должны обвинять наше руководство, мы должны понимать, что воюем против блока НАТО, более 70 государств, которые приняли решение помогать украинской шайке. …Даже если спецоперация закончится, наша война с этими шайтанами не закончится. Мы их должны уничтожать, мы начали с ними войну не для того, чтобы отступить или уступить. … Я объявил бы военное положение, объявил бы мобилизацию, начал бы готовить людей. Мы не знаем, что будет завтра. У этих шайтанов, которые не придерживаются никакой религии и традиций, союзников становится больше… Но шашкой махать на тёплом диване перед компьютером легко. Наши ребята там днём и ночью на страже нашей безопасности, надо их поддерживать», – сказал глава Чеченской Республики.