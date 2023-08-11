Кадыров категорически против любых мирных переговоров с укронацистами

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Турецкая проправительственная газета Hürriyet утверждает, что на прошедшей «мирной конференции» в Саудовской Аравии делегация Турции заявила о ее бесперспективности без присутствия России и предложила пригласить Москву.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня резко выступил против переговоров с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговоры нужны лишь той стороне, которая в полной мере осознаёт, что находится в бедственном положении. Россия объективно не из их числа. Втягивая нашу страну в этот долгий и кропотливый процесс обсуждения мирного плана, они лишь пытаются выиграть время. При этом ошибочно полагают, что это может помочь киевскому режиму переломить ход специальной военной операции», – написал Кадыров в своем тг-канале.

Он подчеркнул, что санкции, которыми Запад «обвешивал Россию» – не сработали. Напротив, у российского бизнеса появились новые возможности за счет ухода иностранных компаний. ⠀

«Именно поэтому, я считаю, что в переговорах нет никакого смысла. Нас такой расклад не устраивает. Мы выигрываем по всем фронтам – как на поле боя, так и на международной политической арене. Осталось только довести начатое до конца», – резюмировал Кадыров.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев не может пойти на мирные переговоры без разрешения Запада.

«Если бы американцы действительно хотели мира, они бы приказали своим марионеткам начать переговоры без каких-либо там условий. Ведь абсолютно достоверный факт, что никакого вывода российский войск из Крыма быть не может. В конфликте двух стран нужно быть, прежде всего, реалистами. Я откровенно могу сказать, что никакой победы Украины в этом конфликте быть не может, что бы там ни кричали ряженые патриоты», – написал Азаров.