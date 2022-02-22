Кадыров: Крым и Донбасс – не предел. Всё ещё впереди

Список искусственно включенных в состав Украины территорий, неспособных прижиться в антироссийском проекте, не будет ограничиваться Крымом и Донбассом.

Об этом говорится в заявлении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своем обращении к соотечественникам Президент России Владимир Путин отметил, что к развалу СССР привели ошибки большевиков в разные годы. Верховный главнокомандующий также напомнил, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией.

Абсолютно согласен с этим мнением. Вся сегодняшняя Украина в свое время даже не мечтала о тех территориях, которые ей были отданы одним росчерком пера большевиками. Без тех широких безрассудных жестов она и как страна ничего из себя бы изначально не представляла. Не хочу задеть и обидеть украинский народ, но это так. Уверен, украинцы и сами это понимают.

Все свое рано или поздно возвращается в родное приволье. Так было с Крымом. Не прижились и Донецк с Луганском. Думаю, и это не предел. Все впереди», – пишет Кадыров в своем блоге.