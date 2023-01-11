Кадыров может стать преемником Путина – Минченко
Глава Чечни Рамзан Кадыров может баллотироваться в президенты России.
Об этом в эфире телеканала 360 заявил политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Рамзан Ахматович стал вдруг гораздо меньше высказываться, наверное, он получил какой-то сигнал. С другой стороны на своей пресс-конференции он сказал: я, конечно, могу баллотироваться, но не буду этого делать, буду поддерживать Путина. Это заявка на преемничество практически», – сказал Минченко.
На пресс-конференции 29 декабря Кадыров заявил, что никогда не будет баллотироваться в президенты России и сделает все, чтобы Путин как можно дольше оставался у власти.
Спасибо!
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