Кадыров не задержался с ответом американцам

21.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Госдепартамент США внес главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова в «черный список» из-за якобы «грубых нарушений прав человека».

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теперь Кадырову и его семье запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», – заявил Помпео.

В ответ на это Кадыров в своем блоге заявил, что обладает почти 100%-й поддержкой населения Чечни и возмутился, что санкции введены не только против него, а и против жены и дочерей.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!… Я избранный Глава Чеченской Республики, за которого проголосовало почти 100 процентов населения. И сегодня жители региона поддерживают меня, в чем вы можете воочию убедиться, просто приехав в республику, а не принимая решения из-за океана. Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против моей супруги и моих дочерей? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.

Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи.

Ради Отечества каждый из членов моей семьи, каждый из чеченцев готов встать на защиту чести и достоинства нашего великого государства! Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки! Знайте, что вы в очередной раз показали всем, что из себя представляете. А за меня слово скажет мой народ», – написал Кадыров в своем блоге, проиллюстрировав пост своей фотографией с оружием в руках.

Также к записи он добавил снимок своих родных.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров опубликовал заявление, адресованное украинскому президенту Владимиру Зеленскому, где в жестких выражениях потребовал прекратить лгать, юлить и вилять.