Кадыров обратился к уклонистам от мобилизации, назвав их «трусами, предателями и людьми второго сорта»

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Глава Чечни обратился через соцсети к нынешним участникам несанкционированных акций против частичной мобилизации и беглецов из страны о нее же.

Текст заявления размещен на канале Кадырова в Телеграм.

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«Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумывать разные оправдания. Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чужда идея войны и концепция оружия или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта. Когда ты нуждаешься в государстве, ты гражданин с большой буквы, требующий соблюдения твоих прав, и любишь тыкать пальцем во вторую главу Конституции России. Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот. Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город…», – заявил глава Чечни.

По его словам «никакие оправдания не смоют этот позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать».

Напомним, как пишут либеральные паблики в соцсетях, после обьявления указа Владимира Путина о мобилизации резко раскупили авиабилеты в те страны, которые принимают россиян.

Вместе с тем, как сообщает Минобороны РФ, частичная мобилизация не коснётся россиян, состоящих на воинском учёте по месту жительства, проходящих первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних отделениях.