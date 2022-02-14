Кадыров обратился к Зеленскому: Время клоунады подошло к концу

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал обращение к жителям Украины и президенту Владимиру Зеленскому персонально.

При этом Кадыров призвал расценивать заявление как «личное, скромное мнение», дабы избежать «истерии на предмет того, что я выхожу за рамки своих полномочий».

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«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий.

То есть, сегодня, как никогда, возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины. Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе – первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова.

В связи с этим, Вы, как гарант конституции и безопасности своего народа и государства, просто обязаны сделать все от Вас зависящее для избежания кровопролития и установления мира.

Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский!

А теперь я хочу обратиться к украинцам. Дорогие мои! Я люблю Украину и её добрый народ. Из того курса Истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и Православия – Киевская Русь. Русские и украинцы – один славянский народ, с общей историей, культурой и религией.

Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией. Да, именно так, несмотря на то, что нынешний антинародный режим и его пропаганда делают все, для того, чтобы вытравить это чувство общности.

Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне. Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!» – написал Кадыров.