Кадыров обратился к Зеленскому

21.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского помнить, что Россия, а не США является ближайшим соседом.

«Впереди тяжёлый труд по оздоровлению внутригосударственной ситуации и решению проблем мирного урегулирования обстановки на востоке страны в рамках минских соглашений», – заявил Кадыров в обращении, опубликованном по случаю победы Зеленского.

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«У него есть огромное преимущество перед Порошенко – мандат доверия, пусть и протестного характера, возможность одуматься, осознать, что Россия самый близкий сосед, Россия – страна, которая первой протянет руку помощи в дни невзгод, Россия рядом, а те, кто, расталкивая всех локтями, рвутся в друзья, находятся за тридевять земель», – напомнил глава Чечни.