Политнавигатор - Новости России и Украины
25.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Кавказ, Россия, Украина

Кадыров обвинил Украину в неблагодарности


Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему наплевать на санкции против него, которые ввела Украина. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

«Порошенко мне объявляет санкции, а наши предки спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ. Чеченцы приютили, одели, обули и накормили бесчетное количество женщин, стариков, детей. Ни одному не отказали в крове, ни одного не оставили голодным. И сегодня их потомки живут в Чечне. Это не укор и не упрёк. Это напоминание Порошенко, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты», – написал Кадыров.

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Он полагает, что президент Украины Петр Порошенко ввел против него санкции «в угоду своим заокеанским хозяевам».

В четверг на сайте президента Украины был опубликован список мер, которые Украина ввела против России. В санкционный список вошли 1,75 тысячи физических лиц, в том числе Кадыров.

 

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