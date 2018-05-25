25.05.2018, Москва, Елена Острякова

1 365 просмотров

Кадыров обвинил Украину в неблагодарности

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему наплевать на санкции против него, которые ввела Украина. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

«Порошенко мне объявляет санкции, а наши предки спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ. Чеченцы приютили, одели, обули и накормили бесчетное количество женщин, стариков, детей. Ни одному не отказали в крове, ни одного не оставили голодным. И сегодня их потомки живут в Чечне. Это не укор и не упрёк. Это напоминание Порошенко, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты», – написал Кадыров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он полагает, что президент Украины Петр Порошенко ввел против него санкции «в угоду своим заокеанским хозяевам».

В четверг на сайте президента Украины был опубликован список мер, которые Украина ввела против России. В санкционный список вошли 1,75 тысячи физических лиц, в том числе Кадыров.