Кадыров объяснил, почему не объявляет кровную месть Зеленскому

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обнародовал пояснения, почему не объявляет кровную месть президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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«Кровная месть чеченцев – это не пережиток средневековья, как ошибочно представляют себе европейские либералы. Это единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил на ноль даже теоритическую возможность умышленного убийства.

…Бандеровцев, азовцев, айдаровцев и всех нациков-фашистов ждёт один неприятный конец. И не будет им никакой пощады. Чеченцы кровную месть не оставляют просто так. Как бы ни завершилась спецоперация на Украине, какой бы результат ни был в итоге – каждый из них ответит за свои злодеяния.

Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его. Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку тот же Запад, что взрастил на Украине нацистскую бандеровщину и азовщину», – говорится в заявлении Кадырова.