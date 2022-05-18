Кадыров объяснил, почему не удается зачистить Украину

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Россия на территории Украины воюет не только с ВСУ и бандеровцами, но и со всем блоком НАТО и коллективным Западом.

Об этом, выступая, на марафоне «Новые горизонты», заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кадырова, западные наемники и оружие наводнили Украину, что говорит о включении всех государств этого блока в боевые действия.

«Руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Ему неинтересны мировые правила. Мы сегодня воюем не против Украины, против бандеровцев – мы воюем против НАТО. НАТО их вооружает, Запад вооружает, их наемники там. Поэтому нашему государству нелегко, но это очень хороший опыт. Мы еще раз докажем, что Россию нельзя победить», – заявил Кадыров.

Глава республики также подчеркнул, что сегодня против России выступают поддерживающие Украину 50 государств-сателлитов США.

«Мы видим, сколько они отправляют денег, сколько вооружения в Украину. Если сказать в общем, то операция, которую мы проводим против бандеровцев и нациков – это просто для нас мелочь. Если бы президент не дал приказ максимально сохранить население и города, то мы бы давно зачистили Украину», – резюмировал .