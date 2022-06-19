Кадыров ответил на демарш Токаева: «Если есть союзник, он должен определиться»

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором резко прокомментировал демарш на форуме в Санкт-Петербурге президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Прошу вас, руководителей бывшего Советского Союза, объединитесь и скажите свое слово! Россия спасла Казахстан. Когда между Арменией и Азербайджаном была война, ключевую роль (в деэскалации конфликта – ред.) сыграл Путин. Когда Казахстан начал терять суверенитет – кто помог? Россия. Не боялась никого – объявят против нее санкции. Готова, если это нужно, признать государство. Признаете вы ли или нет (ЛДНР – ред.) наши союзные государства, – нас это мало волнует», – заявил Кадыров.

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Он подчеркнул, что сохранять «нейтралитет» в нынешнее время – трусость, и призвал страны СНГ (в том числе, Казахстан) определиться, на чьей они стороне.

«Америка, НАТО и все остальные государства, которые вокруг них крутятся, танцуют под их дудку, ничего больше не смогут сделать против России. Они уже все сделали – экономически, военно, политически. Дальше мы будем действовать, и вы уведете, как они будут плакать, как будут плакать Зеленский и его «друзья». Они сделали все, что смогли и ничего не смогли (добиться – ред.) Мы теперь им сделаем все, но тогда будет поздно. Потом чтобы не говорили, что «Я не так хотел…», «У нас была позиция…», «Это у нас было в уме…». Такого не бывает!.. Если есть государство, если есть союзник, то он должен определиться и сделать свой шаг», – сказал чеченский руководитель.

Он осудил руководителей стран ЕАЭС, отказывающихся встать на сторону России из-за боязни санкций Запада.

«Кто спас Белоруссию? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна (помощь – ред.), все молчите, все боитесь санкций. Вообще удивляюсь. Но нам, если честно, не нужна ни от кого помощь. Мы – умеем воевать, и завтра-послезавтра покажем вам хорошие результаты в ЛДНР. И дальше пойдем! Пойдем так красиво, с удовольствием. Это – наша жизнь. Нам нравится защищать народы, над которыми издеваются, не дают жить. Мы – воины Всевышнего, пехота Путина. Будем защищать наше государство, наш народ и всех тех, кого мучают эти шайтаны», – заявил Кадыров.