Кадыров подтвердил крупные потери в Херсонской области

28.10.2022  01:08 (Мск), Грозный
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Рамзан Кадыров подтвердил разгонявшуюся в последние дни в украинских СМИ информацию об ударе по расположению и крупных потерях чеченского подразделения в зоне СВО.

«В начале текущей недели артобстрелу подверглось одно из чеченских подразделений. Это произошло в Херсонской области. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибло 23 бойца и 58 ранено. Из них четверо получили тяжёлые травмы», – сообщил глава Чеченской республики в своем блоге.

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Рамзан Кадыров подтвердил разгонявшуюся в последние дни в украинских СМИ информацию об ударе по...

Он утверждает, что «в тот же день, как акт возмездия, наши бойцы провели вылазку, в ходе которой прямиком в ад было отправлено около 70 бандеровцев».


«На похороны погибшего в зоне СВО бойца мы выделяем 1 миллион рублей, еще 12 миллионов выплачивает семье государство. Раненые получают три миллиона. Кроме того, для семей погибших мы обеспечиваем паломничество в священную Мекку», – сообщил Кадыров.

По его словам, погибшие участвовали в священной для мусульман войне.

«Чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса. И если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина», – пишет Кадыров.

Он призвал мужское население учиться военному делу.

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