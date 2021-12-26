Кадыров: После Крыма надо было брать Киев. Готовы выехать и выполнить приказ

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Новости Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает ошибкой отказ от занятия Киева в 2014 году. Он полагает, что Россия имеет право присоединить к себе всю Украину в случае дальнейшего продолжения антироссийской политики командой Владимира Зеленского.

Об этом Кадыров заявил на пресс-конференции в воскресенье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те моменты, которые создают вокруг нашего государства – всего лишь попытки. Если они будут и дальше вести себя… Элементарно – украинский проблемный вопрос – даже не уровня президента, это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил этот вопрос. Или присоединил бы в Чеченскую республику Украину, или давно забрал бы, решил бы этот вопрос. Но, все-таки, есть государственные нормативно-правовые договоренности, что не позволяют принимать такие решения. Но мое глубокое убеждение, что если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Я говорил, что после Крыма надо было брать Киев. Если будет существовать (самостийный) Киев, то для западных стран европейских будет место, бороться за территорию – есть интерес поставить туда свои военные базы и после этого диктовать условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы – пехота – готовы выехать и выполнить приказ – абсолютно без проблем», – заверил Кадыров.